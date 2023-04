Prefeitura de Mogi vai entregar endereço digital para 1,1 mil propriedades rurais

A Prefeitura de Mogi das Cruzes iniciará, neste final de semana, a entrega do endereço digital rural para mais de 1,1 mil propriedades pelo programa Rotas Rurais, do Governo do Estado de São Paulo. A ação acontecerá neste sábado (08), das 13h às 19h, no 36º Festival de Outono Akimatsuri, no bairro Porteira Preta.

A ação será realizada por meio da Secretaria de Agricultura em parceria com o Sindicato Rural da cidade. Com o endereçamento digital, será possível mapear as propriedades para levar mais segurança ao campo. Ele é composto por números e letras e é gerado na hora pelo Plus Code, uma tecnologia criada pelo Google.

“Esse endereço permitirá que os moradores dessas localidades tenham acesso a serviços públicos fundamentais, como os de saúde e segurança. É um avanço que rompe a barreira da localização, permitindo que as propriedades tenham um endereço em áreas nas quais não há um serviço de código postal individualizado”, explica o secretário municipal de Agricultura, Felipe Almeida.

O atendimento será realizado, neste sábado, no estande do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes. Além dessa data, os técnicos da Pasta também farão o cadastramento nos dias 15 e 16, no Akimatsuri, e também às sextas-feiras, das 9h às 16h, na sede da Secretaria, localizada no 1º andar do Mercado do Produtor Minor Harada.