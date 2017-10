Prefeitura de Poá promove evento a pequenas e médias empresas para fomento da econômica

A Prefeitura de Poá e o Banco Santander realizaram na desta terça-feira (10), no Teatro Municipal, o evento “Programa Avançar”, uma iniciativa inédita para auxiliar pequenas e médias empresas a se desenvolverem e crescerem. Mais de 200 pessoas acompanharam a atividade, que contou com diferentes apresentações com os temas: “Construindo equipes e conectividade”, “Internacionalização”, “BNDES” e “Cenários Econômicos”.



“Foi uma reunião muito importante e reforcei na atividade que a Prefeitura de Poá está realizando um trabalho intenso para atrair novos investimentos para o município, por meio da instalação de empresas, gerando assim novos empregos e principalmente renda”, comentou o prefeito Gian Lopes (PR).

O vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, o superintende executivo do Santander, José Teixeira, o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, entre outros secretários municipais e vereadores também participaram do evento.



Segundo Ricardo Massa, o “Programa Avançar” nasceu após atividade organizada pela Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) e realizada em agosto em Poá. “A partir daí começamos a conversar com o Santander e nasceu esta iniciativa de hoje, que é uma grande oportunidade para os pequenos e médios empreendedores receberem informações sobre como impulsionar seus negócios. Nosso objetivo é fortalecer a economia local, melhorando a estrutura econômica da cidade e oferecendo cursos e organizando eventos que possam auxiliá-los”.