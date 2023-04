'Prefeitura no Meu Bairro' realiza mais 180 atendimentos em Ferraz

O projeto ‘Prefeitura no Meu Bairro’ esteve no último sábado (15), na Vila Cristina com vários atendimentos para a população. O balanço apresentado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio das secretarias envolvidas mostra o sucesso da ação, de tornar a administração municipal mais próxima nos bairros.

A Secretaria de Saúde realizou no total 182 atendimentos, entre vacinação da Covid-19 e Infuenza, aferição de pressão arterial, orientações odontológicas e nutricionais, além de testes rápidos.

A Secretaria de Assistência Social realizou 16 orientações e quatro agendamentos na ação. Já o Fundo Social de Solidariedade doou 600 peças de roupas; 60 pares de sapatos e distribuiu 96 ovos de Páscoa.

A Secretaria de Meio Ambiente entregou 150 mudas, de boldo, hortelã e coqueirinho; além de 50 sacos de rações de 500 gramas e 15 inscrições para castração.

A Secretaria de Favelas realizou sete atendimentos referentes ao Programa Moradia; e levou a Geloteca com livros e gibis que fizeram a alegria da criançada.

Outras secretarias também marcaram presença e fizeram prestação de serviços como a de Cultura levando música com um show ao vivo, brinquedos e entretenimento.

A Secretaria de Fazenda esclareceu dúvidas do IPTU e o Procon tirou dúvidas também referente a relações de consumo. O programa 'Prefeitura no Meu Bairro' vai visitar um bairro diferente a cada mês e outras regiões já estão na lista para serem visitadas.