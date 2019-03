Prefeitura realiza edição do Projeto “A Cidade é Aqui” nesta terça-feira, na Vila Nova União

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizará nesta terça-feira (26), a partir das 19 horas, a segunda edição do ano do Projeto “A Cidade é Aqui”, que acontecerá na Vila Nova União, no Centro Familiar Maria Medianeira (rua Joaquim de Mello Freire Júnior, 1530). Durante a reunião, o prefeito Marcus Melo e os secretários municipais conversarão com os moradores, informando as ações realizadas na região e ouvindo sugestões. Já houve edições do projeto no Rodeio, Jundiapeba, Taiaçupeba, Quatinga, Cezar de Souza, Sabaúna, Jardim Santa Tereza, Varinhas, Vila Cintra, Jardim Santos Dumont e Nova Jundiapeba.

Uma das principais ações da Prefeitura no local é a regularização fundiária. A Administração Municipal já iniciou o pagamento do valor das indenizações aos herdeiros da área onde o bairro se formou. O terreno já é considerado de propriedade da Prefeitura, que contratará uma empresa para desenvolver todo o processo de regularização. A expectativa é de que, até o final de 2020, o processo esteja finalizado. Com isso, as famílias finalmente terão tranquilidade de morar em imóveis com a documentação regularizada.

Outras iniciativas da Administração Municipal contribuem para garantir qualidade de vida aos moradores. Uma delas é o Centro de Referência em Assistência Social (Cras), que atua com famílias e indivíduos para orientação e fortalecimento do convívio sócio-familiar e comunitário. O Cras realiza atividades socioeducativas, acompanhamento familiar, oficinas de convivência, atividades lúdicas e culturais, campanhas educativas e preventivas e concessão de benefícios eventuais previstos em lei e outros serviços.

A Vila Nova União também possui uma Cozinha Comunitária. O equipamento público de alimentação e nutrição é destinado ao preparo de refeições saudáveis e variadas, distribuídas à população em situação de vulnerabilidade social. Seus principais objetivos são produzir e ofertar refeições gratuitas dentro dos padrões de segurança alimentar, garantir acesso a uma alimentação balanceada e de boa qualidade e oferecer orientações nutricionais que possam contribuir para a superação da situação de pobreza.

Saúde

O posto de Saúde da Vila Natal atende os moradores do Nova União e realiza uma média de 1,4 mil consultas por mês. Nos últimos meses, a unidade recebeu novos profissionais de saúde e ampliou a capacidade de atendimento. São realizados atendimentos nas áreas de clínica médica, pediatria, ginecologia, odontologia, aplicação de vacinas e procedimentos de enfermagem

O bairro também possui o Centro Unificado de Artes e Cultura (CEU) das Artes, que é o maior e principal equipamento de atendimento esportivo, cultural e socioeducativo da Vila Nova União. O CEU das Artes terá sua parte externa totalmente revitalizada. Isso será possível porque a entidade foi selecionada neste ano pelo Fundo Social de Solidariedade como uma das contempladas pela verba arrecadada durante o almoço Família Solidária, que é um grande evento beneficente, realizado todos os anos pelo Fundo Social. O equipamento já havia recebido há pouco tempo serviços de manutenção e adequação para melhorar a sua acessibilidade.

A Prefeitura está trabalhando também para fortalecer o trabalho da Guarda Municipal, oferecendo mais segurança para a população. A corporação recebeu o reforço de 40 novos guardas municipais e outros 40 profissionais serão contratados ainda neste semestre. Além disso, desde 2017, a Guarda Municipal recebeu 27 novas viaturas, o que dobrou o número de veículos patrulhando o município.