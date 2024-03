Prefeituras da região aderem ponto facultativo nesta quinta

As prefeituras de Itaquá, Poá e Salesópolis aderiram ao ponto facultativo na quinta-feira (28), e sexta-feira da Paixão (29), do feriado prolongado de Páscoa.

Durante o feriado as cidades vão manter o atendimento dos serviços essenciais em unidades de urgência e emergência, SAMU, ambulâncias, coleta de lixo, zeladoria, trânsito, Defesa Civil, GCM e cemitérios. O expediente nas prefeituras volta na segunda (1º).

Em Suzano e Mogi o ponto facultativo hoje está descartado, mas haverá feriado na sexta.

Em Suzano, o ponto facultativo será na segunda-feira (01/04) e terá emenda com o feriado do aniversário de 75 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, que cai na terça-feira (02/04).

As demais repartições públicas municipais terão o expediente suspenso durante os próximos cinco dias, voltando de maneira integral na próxima quarta-feira (03/04).

Ferraz de Vasconcelos terá expediente normal nesta quinta-feira (28) e fecha no feriado de sexta-feira (29/03). O esquema é normal para datas assim, funcionando apenas os serviços essenciais como coleta de lixo, velórios e cemitérios, varrição, plantões e serviço de ambulância, funcionarão normalmente.

Itaquaquecetuba não terá expediente nesta quinta (28) e sexta-feira da Paixão (29).

Os atendimentos dos serviços essenciais serão mantidos. As feiras livres também vão funcionar normalmente. O Parque Ecológico Mario do Canto vai abrir todos os dias, das 5h às 19h, como de costume.

Mogi das Cruzes não terá expediente no feriado nacional de Sexta-feira Santa (29). O atendimento ao público retornará na segunda-feira (1º). No feriado, somente os serviços essenciais funcionarão.

O Mercado Municipal funcionará com horário reduzido nesta sexta-feira, das 7 às 12 horas. No Sábado de Aleluia (30), o atendimento será das 7 às 16 horas e no Domingo de Páscoa, das 7 às 12 horas. As feiras livres e o Mercado do Produtor terão atividades normais.

Todos os serviços essenciais de Guararema funcionam normalmente durante o feriado da Sexta-feira da Paixão. Já as aulas da Rede Municipal de Ensino e o atendimento na Prefeitura Municipal, Unidades de Saúde e demais repartições públicas será retomado na segunda-feira (1º de abril).