Prefeituras divulgam lista de feriados e pontos facultativos

As prefeituras do Alto Tietê divulgaram a lista dos feriados e pontos facultativos para o ano de 2024. As datas foram divulgadas por meio de decretos no Diário Oficial da cidade.

Ao todo serão 12 feriados nacionais. Apenas três destes devem ser emendados em 2024.

O Dia da Confraternização Universal (1º de janeiro) caiu numa segunda-feira emendando com o final de semana. Já a Paixão de Cristo, marcada para 29 de março, e a Proclamação da República, em 15 de novembro, serão em duas sextas-feiras, o que abre espaço para uma emenda com o final de semana.

Nos dias 12 e 13 de fevereiro as cidades decretam ponto facultativo de Carnaval.

No dia 14 é ponto facultativo até às 12 horas.

Em março os feriados estão marcados para o final do mês. A Paixão de Cristo se celebra no dia 29 e a Páscoa no dia 31.

No dia 21 de abril, um domingo, é feriado de Tiradentes.No mês de maio terá dois feriados, o dia 1º de maio celebra o Dia do Trabalhador e cairá na quarta-feira. No dia 30 de maio, uma quinta-feira, é feriado de Corpus Christi.

Em julho tem o feriado do dia 9, uma quinta-feira, celebra a Data Magna do Estado de São Paulo.

O próximo mês com feriado é setembro. O dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, cai em um sábado.

Em outubro o feriado da Padroeira do Brasil será celebrado em um sábado.

O mês de novembro é marcado por três feriados.

O dia 2, Finados, cai em um sábado. O dia 15, Proclamação da República, cai em uma sexta-feira e no dia 20 de comemora o Dia da Consciência Negra celebrado em uma quarta-feira.

O Natal, dia 25 de dezembro, será celebrado em uma quarta-feira.

Em Itaquaquecetuba no dia 8 de setembro é celebrado a Fundação da cidade, o dia cai em um domingo e será feriado no município. A cidade terá 14 pontos facultativos.

MOGI DAS CRUZES

Mogi das Cruzes terá 14 feriados. Dia 26 de julho, uma sexta, celebram o aniversário da padroeira da cidade. No dia 1º de setembro, um domingo, celebra o aniversário da cidade. No dia 28 de outubro, segunda-feira, é feriado Dia dos Servidores Públicos. A cidade terá oito pontos facultativos.

Arujá terá 15 feriados. O aniversário da cidade se celebra no dia 8 de junho, um sábado. O dia do padroeiro da cidade é celebrado em 6 de agosto, uma terça-feira. A cidade também adere ao feriado do servidor público. A cidade conta com sete pontos facultativos.

Guararema terá 13 feriados. O aniversário da cidade é celebrado no dia 19 de setembro, uma quinta-feira. A cidade terá sete pontos facultativos.