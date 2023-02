Priscila Gambale se reúne com Comissão de Gestão de Crises

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (PSDB), se reuniu, nesta segunda-feira, com a Comissão de Gestão de Crises. A reunião foi confirmada pela prefeita nas redes sociais.

O objetivo, segundo explicou, é articular sobre os planejamentos estratégicos necessários e realizar um balanço das ações.

A criação da comissão veio após as fortes chuvas e enchentes que atingiram a cidade nos últimos dias.

“Planejar a execução das ações será fundamental para reestruturarmos nossa cidade!”, disse a prefeita.

Deslizamento

No último dia 23 um homem de 40 anos foi encontrado morto entre os escombros após um barranco deslizar e atingir a casa em que ele estava na tarde desta quinta-feira.

O barranco desabou sobre duas casas na tarde desta quinta-feira na Avenida Mariana Junqueira, na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos.

O homem ficou sob os escombros, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu durante as chuvas. O chamado foi feito por volta das 15h06.

Ao menos seis equipes do Corpo de Bombeiros foram empenhadas no socorro ao homem. A Defesa Civil também foi acionada e esteve no local.