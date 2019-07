Processo seletivo para vagas de estágio segue até 19 de julho em Poá

A Prefeitura de Poá, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com inscrições abertas, até 19 de julho, no processo seletivo para preenchimento de vagas de estágio e formação de cadastro de reserva. São aproximadamente 50 vagas e o valor da Bolsa Auxílio corresponderá a R$ 802,85 por mês, para jornada de 30 horas/semanais e o auxílio transporte será de até de R$ 190 mensal. Poderão participar da seleção, exclusivamente, estudantes dos cursos de nível superior. A inscrição deve ser efetuada no site www.ciee.org.br.

O prefeito de Poá, Gian Lopes, ressaltou ser uma importante oportunidade para os jovens poaenses entrarem no mercado do trabalho e contribuírem profissionalmente com a administração municipal. “Estamos correndo atrás de ações e projetos que ajudem o poaense. Oferecer oportunidades é nosso grande objetivo aqui”, explicou.

São requisitos para inscrição e contratação no processo seletivo: idade mínima de 16 anos; ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no País; estar regularmente matriculado no ano letivo de 2019. As pessoas com deficiência serão asseguradas 10% das vagas na presente seleção.

O processo seletivo será composto de prova objetiva, que constará com 30 questões com quatro alternativas cada, versando sobre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais (cada questão vale 1 ponto).

A avaliação terá duração de duas horas e será realizada no dia 28 de julho de 2019, às 9 horas.

O candidato deverá acessar o site do CIEE (www.ciee.org.br), a partir do dia 24 de julho de 2019 para verificar o local da prova.

A publicação da Lista de Classificação Final será divulgada no dia 22 de agosto de 2019, também no site do CIEE.

Serão selecionados estagiários dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Agrônoma, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Pedagogia, Ciências Contábeis, Administração, Artes, Educação Física, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Serviço Social, Nutrição, Psicologia, Enfermagem, Odontologia e Engenharia de Tráfego.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas no link: http://prefeituradepoa.sp.gov.br/processo-seletivo/.