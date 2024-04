Procon acompanha preços e orienta sobre compras na Páscoa

O Procon de Suzano acompanha a movimentação no comércio neste período de Páscoa. O órgão informou que está à disposição das pessoas que se sentirem lesadas por alguma razão. O setor municipal recomenda atenção aos consumidores diante de uma grande variedade de ovos de Páscoa, que hoje não se limitam só a chocolates, mas envolvem também kits com brinquedos, almofadas, pantufas, chaveiros etc.



De acordo com o Procon, esses produtos geralmente custam mais caro quando comparados ao preço de uma barra de chocolate ou caixa de bombons, por exemplo. Por isso, antes de comprar é importante fazer uma boa pesquisa.

Dicas

O Procon divulgou dicas: verifique se a embalagem está em boas condições, se não está amassada ou com algum furo.

É importante também que estejam armazenados em locais longe de produtos de limpeza ou fontes de calor. Quando houver inclusão de brinquedo, observe se a embalagem contém o selo com a idade recomendável para seu uso.



Os rótulos devem conter informações sobre fabricante, data de validade, peso e composição, já que determinadas doenças impedem a ingestão de açúcar, glúten, lactose, entre outros.

Ovos com brinquedos, personagens ou qualquer outro item além do chocolate podem custar ainda mais. Para quem quer economizar, comprar barra de chocolate ou caixa de bombom pode ser uma boa opção.



Além dos chocolates, muitos consumidores consomem peixe próximo à Páscoa. Por isso, seguem algumas dicas também: peixes frescos devem estar conservados em gelo. A higiene e o armazenamento são itens importantes. No supermercado devem estar em balcão frigorífico; na feira é necessário ter gelo picado por cima e estar exposto em balcão, protegido do sol e de insetos.



No caso do peixe congelado e aqueles que são vendidos em embalagens, verifique a condição do armazenamento e não compre os que estiverem violados;

Na embalagem devem constar peso líquido, identificação do país de origem e do produtor, lote, registro no órgão de fiscalização competente, indicação de temperatura para conservação, data de acondicionamento e prazo de validade.



Para mais informações, a população pode entrar em contato com o Procon de Suzano por meio de atendimento presencial, na rua Baruel, 126, no centro; pelos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461; ou pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br.