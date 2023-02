Procon de Mogi alerta empresas e lojas da cidade sobre novo golpe

O Procon de Mogi das Cruzes alerta empresas e comércios da cidade sobre uma nova tentativa de golpe. Alguns estabelecimentos teriam sido contatados por uma mulher, que se apresenta como “doutora Paula do Procon”, alegando possuir boletos em aberto referentes a serviços de Páginas Amarelas ou divulgação no Google, realizados em anos anteriores e com suposto contrato autorizado para renovação automática.

Até o momento, o Procon de Mogi das Cruzes recebeu duas denúncias e outras cinco pessoas ligaram para saber se havia alguma “dra. Paula” no órgão.

A coordenação do órgão registrou o boletim de ocorrência.

O Procon não entra em contato por telefone para fazer nenhum tipo de cobrança.

“Tivemos em 2021 e 2022 denúncias de uma mulher, que também se apresentava como Paula, se passando por fiscal que abordava os comerciantes dizendo que deveriam adquirir um Código de Defesa do Consumidor atualizado, pois poderia resultar em multa caso o material estivesse desatualizado. Com isso, ela vendeu códigos para muitos comerciantes”, alerta a coordenadora do Procon de Mogi das Cruzes, Fabiana Bava.

O órgão reforça que a lei obriga que o comércio mantenha o Código de Defesa do Consumidor visível e acessível para consulta, mas não tem qualquer exigência de que seja atualizado.

As empresas e comércios da cidade não devem efetuar nenhum tipo de pagamento. O Procon orienta todos a solicitarem sempre apresentação da funcional de fiscal, e a não pagarem qualquer valor.

Os comerciantes e empresários que receberem ligações suspeitas ou que tenham recebido algum boleto de cobrança devem registrar a denúncia no Procon de Mogi das Cruzes. O telefone é 4798-5090.