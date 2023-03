Procon de Mogi faz orientações para compras e vendas de Páscoa

Na última semana, 14 estabelecimentos comerciais (lojas especializadas na venda de chocolates e supermercados) receberam a visita de fiscais do Procon de Mogi das Cruzes numa atividade educativa para garantir a compra tranquila dos consumidores e evitar que erros de informação gerem denúncias ou autuações. O trabalho prossegue nos próximos dias.

Entre as orientações prestadas aos comércios está a colocação de preço à vista próximo aos ovos e outros produtos típicos da Páscoa. No caso de utilização de tabelas de referência, que a identificação seja fácil, especialmente em relação ao peso e a obrigatoriedade de apresentar o valor à vista unitário, mesmo nas promoções de venda de mais unidades por preço fechado, pois o consumidor precisa comparar a vantagem de comprar o kit ao invés da unidade.

A coordenadora do Procon de Mogi das Cruzes, Fabiana Bava, alerta os consumidores sobre a importância de fazer uma pesquisa antes da compra. “A Abras - Associação Brasileira de Supermercados apontou uma alta de 13% a 18% nos preços dos ovos de Páscoa para este ano, então além de comparar o mesmo produto em diferentes lojas, o ideal é verificar o melhor preço em relação ao peso do produto. Para isso, divida o valor total do produto pelo peso e com o valor da grama é possível fazer a comparação e verificar qual tem o melhor custo benefício, pois nem sempre os menores têm o melhor custo”, explica.

Outra dica do Procon para compra de um produto de qualidade é conferir a tabela nutricional, quando o açúcar aparece em primeiro lugar na ordem dos itens indica que o produto tem menos cacau, e mais gordura e a qualidade nutricional é inferior.

Na compra dos ovos caseiros, vale dizer que o consumidor tem o direito de provar o chocolate utilizado, o produto deve ter a indicação da data de fabricação e prazo de validade, especialmente para os ovos recheados com durabilidade de alguns dias, e o produto deve estar corretamente embalado.

Para quem tem criança em casa, é necessário ter o cuidado ao adquirir os ovos que contêm brinquedos em seu interior. Um ponto a ser observado é se há o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), identificando a qualidade e a idade recomendada da criança para aquele produto.

Para denúncias, e orientações - 4798–5090