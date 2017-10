Professores podem se inscrever para processo seletivo para contratação de temporários

Os docentes de Suzano e Alto Tietê podem participar do processo seletivo para a contratação de professores temporários. A Secretaria da Educação do Estado reabriu as inscrições nesta terça-feira (17). Os interessados deverão procurar uma das Diretorias de Ensino da região e realizar o cadastro no Portal da Educação. Os candidatos atuam em classes Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Médio em substituição a educadores em licença, afastamento, aposentadoria, dispensa e exoneração. O novo período segue aberto até 14 de novembro.

A seleção é classificatória e avalia currículo acadêmico e experiência profissional. Por isso, além de preencher a ficha de inscrição, é importante a apresentação de documentos que comprovem a qualificação em: licenciatura, bacharelado ou matriculado no último ano da graduação. Originais e cópias do Registro Geral e do Cadastro de Pessoas Físicas também são obrigatórios.

Serão aceitos educadores para disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, Filosofia, Inglês, Geografia, História, Sociologia, Educação Física e Educação Artística. Os professores participarão do processo de atribuição da aula e classe em janeiro, de acordo com a classificação geral.

Aqueles que não entregaram a documentação completa na primeira chamada em agosto têm agora mais uma oportunidade. Basta retornar à Diretoria de Ensino onde foi feito o primeiro cadastro e incluir os dados.