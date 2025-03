Programa de concessões gera mais de 7,2 mil vagas de empregos

A execução de projetos de infraestrutura e os serviços de manutenção e operação das rodovias dentro do programa de concessões têm impacto significativo na geração de empregos. De janeiro a fevereiro de 2025, mais de 7,2 mil postos de trabalho (diretos e indiretos) foram criados ao longo da malha viária. Esses números são resultados de um levantamento realizado junto a 15 concessionárias. Os profissionais contratados trabalham em uma variedade de projetos, incluindo recapeamento e duplicação de vias, construção de novos trechos, obras de arte especiais, faixas adicionais, contornos e prolongamentos. Além disso, também se dedicam à manutenção da operação viária e em atividades administrativas, garantindo a segurança dos motoristas, a fluidez do tráfego e um atendimento de qualidade ao usuário.

As oportunidades beneficiam trabalhadores de mais de 50 municípios, incluindo o Alto Tietê, ao longo dos trechos concedidos e incluem vagas de estágio, pedreiro, carpinteiro, serviços gerais, motorista de guincho, sinaleiro, apontador, operador de pedágio e tráfego, além de profissionais de nível técnico e superior, como técnico de segurança, analista de comunicação, assistente de contabilidade e administrativo, entre outras.

Promoção

Gabriela Bezerra Sampaio trabalhava como instrutora na área da beleza em uma escola profissionalizante antes de ingressar na Concessionária Novo Litoral (CNL), que começou a operar em 1º de novembro do ano passado. Ela entrou na empresa como assistente de atendimento (0800) e foi promovida para operadora de Centro de Controle Operacional (CCO) em dezembro.

“Tivemos um treinamento intenso durante os primeiros 20 dias. Depois, já no CCO, fui tendo autonomia para auxiliar os operadores em algumas funções. Nas horas livres, fazia mapeamentos do sistema para entender cada função do TOR (Terminal de Operações de Rodovia) e comecei a dar apoio para o CCO, quando recebi a notícia de que seria promovida”, comenta Gabriela.

A nova concessão proporcionou oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional para Viviana Van Varemberg, também operadora de CCO na CNL. Conforme avalia, prestar atendimento com rapidez e segurança é fundamental para preservar vidas e oferecer serviço com qualidade. “Com planejamento, treinamentos e plano de ação, nosso objetivo é fazer o usuário sentir e saber que os recursos disponíveis estão ali para socorrer, auxiliar e amparar num momento delicado”, reforça.

As vagas geradas pelas concessionárias atendem, ainda, a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência (8.213/91), garantindo a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

2023

Em 2023, o Governo de São Paulo, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), aprovou a modelagem final para o leilão de rodovias do Lote Litoral.

A concessão, por 30 anos, abrange 213 km de vias que ligam o Alto Tietê ao Litoral Sul. Os trechos das SP-055, SP-088 e SP-098 passam pelos municípios de Arujá, Bertioga, Itanhaém, Itaquaquecetuba, Itariri, Miracatu, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Pedro de Toledo, Peruíbe, Praia Grande e Santos. Os investimentos estão estimados em R$ 4,3 bilhões.

“A concessão permitirá que São Paulo continue tendo a melhor e mais moderna malha rodoviária do país sempre em parceria com a iniciativa privada”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. “É uma ação estruturante que caminha em paralelo com a sustentabilidade, por fornecer meios para que os municípios envolvidos ganhem, também, com a melhoria das condições para o turismo, vocação dessa região”, acrescenta.

Os recursos serão aplicados em projetos de duplicação, ampliação de vias, acessos, melhorias em dispositivos de acesso e retorno, entre outras obras de infraestrutura viária, além de serviços como atendimento por equipes de socorro mecânico, guincho, primeiros socorros e monitoramento das rodovias por sistemas de câmeras.

A aprovação ocorreu na 41ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP) e do Conselho Diretor do Programa de Desestatização (CDPED), realizada nesta terça-feira (14). A reunião contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da secretária Natália Resende (Semil) e do secretário Parcerias em Investimentos (SPI), Rafael Benini. As medidas foram chanceladas pelo CGPPP e CDPED, que é presidido pelo vice-governador Felicio Ramuth.