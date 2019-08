Programa 'Emprega Mogi' vai selecionar 110 profissionais para novo supermercado da cidade

O Emprega Mogi, programa da Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, iniciou nesta semana o encaminhamento de candidatos para 110 vagas destinadas a um novo supermercado da cidade. Os interessados poderão procurar as três unidades da iniciativa, localizadas nos terminais Central e Estudantes e no CIC de Jundiapeba. O horário de atendimento é das 8 às 16h30. A seleção dos candidatos será de 5 a 20 de agosto.

“A geração de empregos é um dos focos do programa Desenvolve Mogi, que lançamos em junho e reúne os principais atores do setor produtivo, de formação e do incentivo ao empreendedorismo. Estas mais de 100 contratações são resultado deste trabalho, que criará mais oportunidades para os mogianos”, disse o prefeito Marcus Melo. O programa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e social por meio da atualização tecnológica das empresas da cidade e da requalificação da mão de obra para atendimento às novas demandas de produção e de mercado, criando melhores oportunidades de trabalho, com maior geração de renda.

A população mogiana também terá acesso à plataforma “Desenvolve Mogi Digital”, um amplo programa de treinamento voltado para uma melhor qualificação ao mercado de trabalho nas indústrias da região e proporcionar conexão entre vagas disponíveis aos candidatos em busca de oportunidades ou recolocação no mercado de trabalho.

Os interessados nas vagas para o novo supermercado deverão apresentar seu currículo. Nem todas as vagas exigem experiência, os critérios de seleção podem ser consultados nas unidades do Emprega Mogi. Os candidatos devem ser moradores de Mogi das Cruzes. As vagas oferecidas pelo programa podem ser consultadas em tempo real na página do Emprega Mogi, no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Os postos do Emprega Mogi também oferecem a emissão de carteiras de trabalho. O seguro-desemprego pode ser solicitado na unidade do Terminal Estudantes.