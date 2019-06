Programa ‘Mais Médicos’ enviará profissionais para Ferraz e Itaquá, anuncia edital

Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba são as únicas cidades do Alto Tietê a receber profissionais do programa federal ‘Mais Médicos. Serão 11 médicos. Eles deverão se apresentar até esta sexta-feira, dia 28. No país, foram selecionados 1.975 profissionais para 1.010 cidades de 26 estados.

A maior parte dos médicos vai ser para Ferraz. No total, sete profissionais irão prestar atendimento à população. Em Itaquá, a quantidade divulgada de novos profissionais será quatro.

O Estado de São Paulo receberá, ao todo, 56 médicos por meio do programa federal. O objetivo é trazer atendimento para Atenção Primária das unidades básicas. Franco da Rocha foi o maior beneficiado, já que 10 médicos irão atender na cidade.