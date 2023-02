Programa Mogi Cidade da Criança é referência internacional

O Programa Mogi Cidade da Criança – Primeira Infância, desenvolvido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes é referência internacional em ações voltadas à Primeira Infância. A cidade recebeu na manhã desta segunda-feira (06/02), no prédio sede da Administração Municipal, Rushda Majeed, diretora executiva da Fundação Bernard Van Leer e Claudia Vidigal, representante da instituição holandesa no Brasil. A fundação é responsável pela Rede Urban95, da qual Mogi faz parte desde julho de 2021.

Em apenas um ano e meio de parceria, o trabalho mogiano tem sido exemplo para cidades de outros países que fazem parte da rede.

“Pensamos em um projeto de cidade. Estamos ousando ao pensar nossa Mogi das Cruzes para daqui a 40 anos e não temos como pensar nesse futuro, senão investimos forte nas crianças. Foi um ciclo de entregas rápidas neste pouco tempo de parceria com a Fundação Bernard Van Leer. Agradecemos pelas oportunidades de conhecimento e as conexões que a fundação nos possibilitou com outras cidades parceiras, que nos permite essa troca de experiência”, disse o prefeito Caio Cunha.

O programa Mogi Cidade da Criança compreende todas as ações, como o Expresso do Brincar, Pé de Infância, o Festival de Artes da Primeira Infãncia, o projeto Detetives do Nosso Bairro, o monitoramento da qualidade do ar, a Semana do Brincar, o Ciclo de Palestras sobre Violência e a entrega do Espaço de Brincar no Oropó. Ainda neste semestre serão entregues o Vagalume, novo conceito na cidade para o atendimento da saúde infantil e o Natu – Parque Naturalizado.

As realizações em um curto espaço de tempo impressionaram os representantes da Fundação Bernard Van Leer, que têm mais de 50 anos dedicados à Primeira Infância. “Agradeço todas as equipes que participaram do processo. Não conheço outra cidade que tenha desenvolvido ações com tanta rapidez e capilaridade em tantas frentes e com uma articulação consistente com todas as secretarias”, disse Claudia Vidigal, representante da instituição no Brasil.

A diretora executiva da fundação, Rushda Majeed, está na expectativa para a próxima visita. “Vemos um começo muito bom para as nossas crianças, uma visão de políticas públicas clara com ações focadas e coordenadas. No próximo ano, o quanto os projetos terão avançado”.

Um dos destaques sãos os Bairros Amigáveis à Primeira Infância, que teve seu projeto piloto no Oropó em uma região que compreende uma escola municipal, três creches e um posto de saúde. As intervenções no local também contribuíram para mudanças no comportamento dos moradores.