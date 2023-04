Programa Nova Mogi chega à Avenida São Paulo e Rua Francisco Franco para recapeamento

Nesta semana, o Programa Nova Mogi Pavimentação chega à avenida São Paulo, no Socorro e à rua Francisco Franco, no Centro. Os serviços de recuperação das guias e sarjetas começam na terça-feira (11/04) nas duas vias. Posteriormente, será feita a fresagem do asfalto antigo para a implantação da nova massa asfáltica.

Ao mesmo tempo, as obras seguem na rua Thuller, no distrito de Braz Cubas. Agora, os trabalhos de recapeamento estão no Jardim Universo, em direção à avenida Japão. No Jardim Camila, as obras de melhorias também continuam na avenida José Glicério de Melo. Nesta via, o serviço é mais complexo e feito por etapas, primeiramente com intervenções no sistema de drenagem para depois ser feita a recuperação asfáltica.

Para a execução segura e mais rápida destes serviços, é preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Por isso, os motoristas precisam ter atenção - todos os trechos estarão sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas.

Os ônibus que cumprem itinerário nestas regiões também adotam rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana lembra que o cronograma dos trabalhos pode sofrer alteração por causa das condições climáticas.

"Os principais corredores viários da cidade estão sendo recuperados. Isso é mais segurança, mais fluidez viária e dignidade para os moradores destas regiões. Paralelamente, reforçamos a Operação Tapa-Buraco, para cuidar das demais vias. Agora, com a diminuição das chuvas, o resultado destas ações complementares será ainda mais efetivo. A malha asfáltica do município é antiga e precisa destas melhorias", destacou o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

Programa Nova Mogi

O Nova Mogi tem investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos, incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade. Trata-se do maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e a previsão é que os trabalhos se estendam até o segundo semestre de 2024.