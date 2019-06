Programa Prefeito Jovem de Mogi abre inscrições nesta segunda-feira

A Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Diretoria Regional de Ensino, abrirá nesta segunda-feira (10) as inscrições para programa Prefeito(a) Jovem de Mogi das Cruzes 2019. O programa consiste em oferecer aos estudantes do ensino médio, participantes de grêmios estudantis, uma experiência nos espaços de gestão pública, vivenciando o cotidiano de um prefeito e vice-prefeito. Poderão participar apenas os grêmios estudantis das escolas da rede estadual de ensino da cidade de Mogi das Cruzes.

“Criamos o projeto para que os grêmios estudantis possam desenvolver uma visão sobre o ambiente de gerenciamento de uma cidade e suas complexidades, observando a agenda de trabalho e sua relação com todas as secretarias municipais que englobam diversos temas”, completou o secretário municipal de Cultura e coordenador de Turismo, Mateus Sartori.

Uma das atividades é realizar uma pesquisa em plataforma online ou escrita (como preferir) com 20 alunos, 10 professores da escola e 20 moradores do entorno da escola, cujo objetivo é incentivar a prática da pesquisa na juventude e levantar os hábitos culturais dos mogianos. A outra é promover uma ação solidária que beneficie alguma entidade filantrópica do seu bairro ou, caso não haja, qualquer outra entidade da cidade. O objetivo é incentivar a prática do voluntariado e da solidariedade na juventude.

A inscrição deverá ser realizada pelo presidente ou professor responsável, em formulário online, no período de 10 a 17 de junho de 2019, no endereço eletrônico www.cultura.pmmc.com.br, na aba editais. Para mais informações, o telefone é o 4798-6900.