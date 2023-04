Programa Quitanda Social, em Mogi, alcança em abril o recorde de 1.640 famílias atendidas

O programa Quitanda Social, que promove a distribuição gratuita de kits contendo produtos frescos, cultivados por cooperativas agrícolas locais para pessoas em situação de vulnerabilidade e acompanhadas pela rede socioassistencial em Mogi, iniciou o mês de abril alcançando o número recorde de famílias beneficiadas desde que foi criado e agora também com a oferta completa de produtos de feira, incluindo hortaliças e verduras.

O total já chega a 1.640 famílias atendidas, maior número desde que o programa começou a ser operacionalizado, no ano de 2021. Além disso, agora a cada entrega, as pessoas podem levar para casa hortaliças, como alface, couve, repolho, escarola, além de frutas, como caqui. Isso porque, a partir deste mês, todas as cooperativas parceiras deste ano entraram efetivamente com a oferta dos produtos que cultivam. As entregas tiveram início em março, com uma cooperativa participando e a distribuição de caqui.

As entregas acontecem todas as terças, quintas e sextas-feiras, em parceria com organizações sociais e equipes dos CRAS e CREAS, em 14 pontos distintos da cidade. Os bairros contemplados pelo programa neste ano são: Jardim Piatã, Residencial Novo Horizonte, Jundiapeba, Vila Nova União, Jardim Aeroporto III, Biritiba Ussu, Vila Moraes, Cezar de Souza, Botujuru, Vila Brasileira e Conjunto Jefferson, Chácaras Guanabara, Oropó e Centro.