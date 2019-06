Programa Respeito à Vida parabeniza Poá por trabalho de redução de acidentes de trânsito

O Programa Respeito à Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade parabenizou Poá pelo trabalho realizado visando a redução de acidentes no município. No último mês de maio foi estabelecido um número máximo (meta) para óbitos em vias municipais (5) e rodovias (5) e a cidade registrou no período um caso.



O prefeito Gian Lopes agradeceu a equipe da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e também a população que tem contribuído para redução de acidentes de trânsito no município. “O reconhecimento do Programa Respeito à Vida comprova que estamos no caminho certo. Parabéns a todos”, declarou.



Segundo o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, diversas faixas orientativas são colocadas em diferentes pontos da cidade e os agentes realizam a abordagem aos motoristas e pedestres, orientando-os dos cuidados que devem ser tomados visando à prevenção de acidentes. “No trânsito o sentido é a vida. Sabemos que a conscientização é essencial, pois o bom comportamento de pedestres e motoristas resulta em um trânsito mais seguro para todos”.



De acordo com a mensagem enviada à Secretaria de Transportes, no último dia 19 foi publicado no Painel de Resultados do Programa Respeito à Vida os dados de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito do Infosiga-SP. “Assim, gostaríamos de parabenizar o município de Poá pelo seu desempenho nos últimos meses quanto a redução no número de óbitos em suas vias municipais. Acreditamos que são as ações eficientes realizadas pelos municípios a principal causa deste resultado! Estamos muito felizes em dizer que o município se encontra no caminho certo e está colaborando para a meta do Programa Respeito à Vida”, diz o texto.



O Programa

O “Respeito à Vida” envolve atividades focadas em educação no trânsito, obras em rodovias e convênios para melhorias em vias municipais, além de nova campanha de mídia voltada para motociclistas, grupo que lidera as estatísticas de acidentes de trânsito no Estado.



O secretário de Transportes, Wilson Lopes, reforça que o trabalho de conscientização em Poá terá continuidade. “Todos nós somos parte integrante do trânsito e com mais conhecimento e consciência promoveremos um ambiente seguro, evitando acidentes, respeitando os pedestres e o principal, salvando vidas por meio de nossas atitudes”.



A intenção da Secretaria de Transportes é estender essas ações de educação do trânsito durante todo o ano. Conforme explicou o diretor da pasta, Jair Lapa, algumas atitudes ajudam a evitar acidentes no trânsito, entre elas: Não dirigir alcoolizado; não usar o celular enquanto dirige ou atravessa as ruas; não ultrapassar o limite de velocidade; usar sempre o cinto de segurança; atravessar a rua nas faixas de pedestres; conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito.