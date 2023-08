Programação de aniversário de 463 anos de Mogi é divulgada

O prefeito de Mogi, Caio Cunha (PODE), anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (23), a programação do Mogi Fest 463 – o evento em comemoração aos 463 anos da cidade.

O evento será realizado no Pró-Hiper, no Mogilar, em Mogi, e contará com shows de grandes nomes da música brasileira, como Péricles, Falamansa, Felipe Araújo e Roupa Nova.

“A gente fez um mix de atrações de artistas de nível nacional, ainda, privilegiando nossos artistas locais. Falamos em fazer um modelo diferenciado de contratação. Serão quatro dias de evento. Um evento desse daria, aproximadamente, R$ 2 milhões, R$ 2,5 milhões. A gente optou por fazer uma modalidade que nunca foi feita em Mogi, que é um processo que a gente licita a contratação de uma produtora e ela explora o evento comercialmente. A Prefeitura tem um custo muito mais reduzido, de aproximadamente R$ 450 mil, e todo o investimento e relação ao artista, estrutura, fica por conta desta empresa, que explora comercialmente a festa. A gente economiza dinheiro público e tem um show de muita qualidade. Como ela vai explorar comercialmente? Com venda de publicidade, de camarotes, com alimentação, estacionamento. Essa foi a maneira que a gente encontrou de fazer uma grande festa com menos custos para a cidade”, explicou Caio Cunha, sobre o modelo escolhido para o evento.

Na quinta-feira (31), primeiro dia de festividades, será voltado ao público do samba e pagode. O cantor Péricles será a atração principal. Além dele, o cantor Suel – ex-Imaginasamba – também vai se apresentar. Os eventos começam a partir das 18h.

Na sexta-feira (1°), dia do aniversário da cidade, a partir das 14h, ocorre o festival gospel com Gabriela Rocha, Morada e Salvaon. No mesmo dia, a partir das 18h, será a vez da banda de forró Falamansa e do cantor sertanejo Felipe Araújo.

Já no sábado (2), Val Pinheiro fará um tributo à cantora Marília Mendonça e, a partir das 18 horas, Toni Garrido e Raffa Torres sobem ao palco do Pró-Hiper. No domingo (3), a partir das 18 horas, a festa fica por conta do grupo Roupa Nova.

Para assistir aos shows, basta levar 1 quilo de alimento não perecível para cada dia do evento. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura, em www.mogidascruzes.sp.gov.br.