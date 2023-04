Projeto Cultura Afro Brasileira será promovido nas escolas municipais

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos lançou, nesta quarta, o projeto Cultura Afro Brasileira que, pelo segundo ano consecutivo, promoverá a cultura antirracista em todas as unidades municipais. A cerimônia ocorreu no Paço Municipal e contou a participação de representantes ferrazenses e profissionais que serão multiplicadores dos conteúdos.



Com diversas atividades e formações pedagógicas, o projeto mostrará caminhos para a construção de uma educação multicultural com diferentes perspectivas, a partir de temas como consciência política e histórica, ensino com experiências de vida, perspectiva positiva da negritude, respeito ao outro com valorização da diversidade, entre outros.



Em parceria com as entidades afro brasileiras do município, as escolas vão organizar diversos métodos de ensino por meio de rodas de conversa, teatro, brincadeiras africanas, músicas e instrumentos, reportagens, culinária, artesanato, livros temáticos, entre outros. A previsão é que o projeto seja iniciado em breve.

Para celebrar o mês da Consciência Negra, em novembro, o projeto realizará grandes exposições nas unidades escolares, estação de trem da CPTM e no Paço Municipal.



No encontro, a pasta pontuou a importância de fortalecer o conhecimento com os profissionais da educação.

“Nosso objetivo é implementar ações antirracistas e destacar o papel da escola, avaliações dos pais diante das atividades e valores básicos de respeito a diversidade. Essa é uma experiência pedagógica inspiradora na nossa cidade”, disse a secretária Paula Trevizolli.