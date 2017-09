Projeto Vida Literária promove Dia de Doar Livros em Mogi das Cruzes

O projeto Vida Literária e a Livraria Boigy promovem no próximo dia 16 de setembro, das 10 horas às 13 horas, o evento “Dia de Doar Livros”. O objetivo da ação é arrecadar obras literárias novas e usadas, que posteriormente serão distribuídas em escolas públicas e instituições que atendem crianças e jovens. Os livros poderão ser entregues na Rua José Bonifácio, 485, região central de Mogi das Cruzes.

Segundo o coordenador do Vida Literária, Anderson Fernandes, a equipe do projeto estará na Boigy no dia 16 de setembro para receber as doações. No entanto quem não conseguir comparecer nesta data poderá levar as obras literárias até a Boigy já a partir do dia 11 de setembro, das 10h às 19 horas.

“Já atingimos com nossa mensagem sobre a importância da leitura aproximadamente 3.600 alunos e cerca de 4.400 livros distribuídos gratuitamente em escolas públicas. Passamos por 17 unidades de ensino de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos e São Paulo. No entanto, para a mágica acontecer dependemos da doação de obras literárias usadas, em bom estado de uso. Convido as pessoas de Mogi das Cruzes e região a desapegar de alguns livros”, comentou Anderson Fernandes.

Ainda de acordo com Fernandes, o Vida Literária tem preferência por determinados livros. “Como são obras literárias para adolescentes dos Ensinos Fundamental e Médio e tem público do EJA (Educação de Jovens e Adultos) também, são indicadas obras de poesia, literatura brasileira, romances, ficção, autoajuda. Não podem ser livros didáticos e técnicos”.

Segundo a jornalista Débora Kaoru, que também coordena o Vida Literária, o projeto não realiza apenas a entrega dos livros para os estudantes, também leva palestras sobre a importância da leitura para este público. “Eles precisam entender, antes de receber as obras literárias, a importância de ter um livro em mãos. E estamos alcançando nosso objetivo, que é facilitar o acesso ao livro e à leitura. Nossa estrutura ainda é limitada, mas o projeto é feito com muita responsabilidade e isso contagia outras pessoas, por isso tem dado certo”, disse.

Mais informações www.vidaliteraria.com.br e www.facebook.com.br/projetovidaliteraria.