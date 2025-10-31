Provão Paulista: avaliação que dá acesso a 15.717 vagas no ensino superior paulista começa dia 4

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início na próxima terça-feira (4) à aplicação do Provão Paulista Seriado para estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio. A avaliação do Governo do Estado, que continua na quarta-feira (5), dá acesso a 15.717 vagas no ensino superior na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

As provas da 3ª série são destinadas a 375,4 mil estudantes da última etapa da educação básica. Entre esses estudantes estão 329,1 mil alunos da rede estadual de ensino. Os outros participantes são das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais), redes municipais de ensino, escolas de aplicação das universidades, institutos federais e alunos das redes públicas de outros estados.

A Secretaria da Educação fez uma lista para orientar os estudantes para os dias de prova. Confira:

Chegar com antecedência. As provas começam às 8h e os portões serão fechados às 7h45. Depois desse horário, não será permitida a entrada na escola;

Apresentar documento de identificação com foto;

Levar caneta esferográfica na cor preta de tubo transparente;

Celular ou outros equipamentos eletrônicos (fones, tablets, smartwatches) estão proibidos em sala de aula. Quem estiver com o celular, deve guardar em um envelope entregue pelo aplicador da prova;

Pode comer durante a prova, mas os alunos devem levar lanches simples, que não atrapalhem a concentração dos demais estudantes. É melhor levar uma maçã ou uma banana, por exemplo, do que uma mexerica, que tem um cheiro mais marcante. Água, sucos e refrigerantes em embalagens individuais também estão liberados;

A equipe da Educação sugere que os candidatos usem roupas confortáveis e apropriadas para a realização das provas.

Provas serão aplicadas nas escolas; confira exceções

Os estudantes das três etapas do Ensino Médio matriculados nas escolas estaduais dos 645 municípios, nas escolas municipais e nas unidades do Centro Paula Souza, as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) farão as provas em suas próprias escolas.

Estudantes dos institutos federais, de outros estados e adultos que se formam na EJA (Educação de Jovens e Adultos) devem estar atentos aos seus locais de provas. Para esses grupos, as provas serão aplicadas em polos localizados nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba. Neste ano, pela primeira vez, a Educação de SP abriu a possibilidade de estudantes da EJA concorrerem às vagas do Provão.

O que cai no Provão Paulista?

No dia 4, os estudantes respondem aos itens de linguagens e suas tecnologias — 18 questões de língua portuguesa e 6 de língua inglesa — e ciências na natureza e suas tecnologias — 8 questões de biologia, 8 de física e 8 de química. O primeiro dia também é reservado para a produção das redações. Por isso, o tempo máximo de prova é maior: cinco horas.



Para a redação, o edital do Provão Paulista orienta os candidatos a produzirem um texto dissertativo-argumentativo, coerente, coeso e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A fuga completa ao gênero/tipo de texto ou o uso da primeira pessoa do singular e da segunda pessoa (singular e plural) são alguns dos critérios que podem resultar em perda de ponto e até a nota zero. Outra instrução é ficar atento ao número de linhas e não esquecer o título.



Para o dia 5, o caderno de provas inclui itens de matemática e suas tecnologias — 18 questões de matemática — e ciências humanas e sociais aplicadas — 5 questões de filosofia, 7 de geografia, 7 de história e 5 de sociologia. O tempo máximo para resolução da prova é de quatro horas. Todo conteúdo programático exigido no Provão faz parte do Currículo Paulista do Ensino Médio.

Todos os estudantes com deficiência terão uma hora a mais por dia para realizar as provas.

Para alunos da 1ª série do EM, o Provão acontece nos dias 6 e 7 de novembro, no mesmo horário, e para alunos da 2ª série, as provas estão marcadas para os dias 11 e 12 de novembro. Em cidades com feriados em qualquer um dos dias de Provão Paulista, as avaliações serão aplicadas em nova data e os cadernos de provas são diferentes dos dias oficiais.

Avaliação dos Itinerários Formativos

Antes do Provão Paulista, os estudantes da 3ª série do Ensino Médio devem marcar presença em suas escolas para participar do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de seus itinerários formativos, Exatas, Humanas ou Técnico. Essa prova acontece na segunda-feira, dia 3.

“Essa avaliação não é destinada a somar na pontuação do Provão Paulista, mas, sim, um instrumento criado pela Secretaria da Educação para analisar a qualidade das aulas e o aferir o aprendizado dos estudantes nos itinerários escolhidos por cada um deles. A presença na avaliação que antecede o Provão é essencial para que a Educação saiba o que está dando certo e o que pode melhorar nos próximos anos”, informa a diretora de avaliação da Seduc-SP, Helena Maria Salla.

Para estudantes da 2ª série do EM, o Saresp do itinerário formativo está marcado para o dia 10 de novembro.