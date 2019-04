Provas do concurso público de Mogi serão aplicadas no dia 14 de abril

As provas objetivas para quem se candidatou a algum dos 23 cargos do concurso público da Prefeitura de Mogi das Cruzes serão aplicadas no dia 14 de abril (domingo). No total, 14.937 pessoas se inscreveram para 31 vagas (além de cadastro reserva) em diversas secretarias municipais, nos níveis fundamental, médio e superior. A prova, composta de questões de múltipla escolha, terá três horas de duração. A Fundação Vunesp é a empresa responsável pela organização e seleção.

De manhã, as provas serão para os cargos de Administrador Hospitalar, Agente de Defesa Civil, Agente Social, Auxiliar de Desenvolvimento da Educação, Carpinteiro, Contador, Economista, Eletricista, Enfermeiro, Médico Ginecologista - 20h, Médico Pediatra - 12h, Médico Veterinário - 20h, Orientador de Informática, Psicopedagogo - 30h e Terapeuta Ocupacional.

À tarde, será a vez dos candidatos a Assistente Social, Encarregado de Setor de Defesa Civil, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Obstetra, Pedagogo, Pintor, Psicólogo e Técnico de Enfermagem. Também no período da tarde, haverá prova de títulos para os que concorrem ao cargo de Psicopedagogo – 30h.

Conforme Edital de Convocação, serão 15 locais de prova (veja aqui). No período da manhã, a abertura dos portões será às 8h e o fechamento, às 9h. À tarde, os portões abrem às 13h30 e fecham às 14h30.

O candidato deverá anotar as informações e seguir as orientações descritas no edital. Também poderão consultar os locais das provas no site da Fundação Vunesp (clicar em “Concursos em andamento”, localizar o Concurso da Prefeitura de Mogi das Cruzes - Vários Cargos, “locais de prova” e digitar o nome e/ou CPF e o código de segurança, onde aparecerá o nome do candidato, local da prova e os horários.

Para alguns cargos, além da prova teórica haverá também prova prática, ou de aptidão física, ou de títulos.

A nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades da Prefeitura das Cruzes. Os aprovados serão regidos pelo Estatuto do Servidor Público (Lei Complementar Municipal nº 82/11).