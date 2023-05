PSD de Mogi das Cruzes lança programa de formação política para mulheres

O Partido Social Democrático (PSD), de Mogi das Cruzes, lança o programa "Aprender & Desenvolver", que tem como objetivo capacitar mulheres para a participação ativa dentro da política. A iniciativa é feita pela coordenadora municipal do PSD Mulher, Marinês Piva, e Daniela Mariano, primeiro suplente a vereador pelo PSD na cidade.

O evento de lançamento do programa será realizado no dia 04 de maio, às 19 horas, no auditório do Helbor Dual Patteo, em Mogi das Cruzes. Na ocasião, Alda Marco Antônio, coordenadora Nacional do PSD Mulher, fará uma palestra inaugural com o tema "Mulheres na Política", abordando a importância da participação feminina no cenário político atual.

"O programa 'Aprender & Desenvolver' é uma oportunidade para as mulheres se capacitarem e se sentirem mais seguras na hora de se envolverem na política. Queremos incentivar e apoiar as mulheres em suas trajetórias políticas", afirma Marinês Piva.

Já Daniela Mariano destaca a importância da participação da coordenadora nacional do PSD Mulher no evento. "Alda Marco Antônio é uma grande liderança feminina na política brasileira e trará uma contribuição importante para o nosso programa", destaca.

O evento é gratuito e aberto para todas as mulheres interessadas sobre o tema.