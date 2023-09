'Queremos deixar um legado', diz Caio Cunha sobre gestão em Mogi

Em entrevista ao DS, o prefeito de Mogi, Caio Cunha (Pode), falou sobre as principais conquistas da cidade e a expectativa para o mês de setembro, quando o município fará inaugurações, entregas e lançamentos de obras.

A cidade comemora 463 anos nesta sexta-feira (1°) e tem uma programação especial para seus munícipes. O chefe do Executivo mogiano falou sobre a gestão, avaliou o trabalho da Prefeitura e projetou o futuro.

DS: Passados quase três anos de administração em Mogi das Cruzes, qual a sua sensação em relação ao trabalho, as dificuldades encontradas e os projetos concluídos?

Caio Cunha: Com a convicção de estar no caminho certo. Tomamos decisões certas para colocar a casa em ordem e investimos no bem mais precioso de uma cidade: as pessoas. Conseguimos recuperar o protagonismo na geração de emprego e renda. Com isso, hoje temos a possibilidade de investir em obras e ações que oferecem mais dignidade na vida das pessoas, principalmente para aquelas que mais precisam.

DS: Como estão as ações do projeto ‘Mogi 500 anos’? Gostaria que falasse da importância.

Caio Cunha: A gente lançou esse modelo no ano passado. É um programa de médio a longo prazo para nossa cidade. Se hoje a gente sofre com trânsito, enchente, aumento de violência, foi porque a cidade não foi planejada durante esses anos. Não adianta entrar e sair gestão e os prefeitos ficarem apenas resolvendo problemas. A gente começou um processo de planejamento da cidade.

DS: A Saúde é sempre uma reivindicação da população. Quais foram as principais conquistas nesta área?

Caio Cunha: Vamos inaugurar o CIAS (Complexo Integrado de Atendimento à Saúde) no Rodeio, que antigamente estava direcionado para o Pró-Hiper e saúde do homem. A gente está levando o Unicafísio, que estava anexado ao Hospital Municipal. Estava em uma condição muito precária, muito ruim, muito vazamento, não estava dando dignidade. Estamos levando para um espaço muito maior. Entre 16 e 17 de setembro vamos fazer o Mutirão da Saúde, principalmente nos bairros periféricos. Saúde para quem mora no Centro é muito mais fácil, mas para as pessoas da periferia, é mais complicado. Então vamos fazer esse mutirão.

DS: O mesmo é a Educação, uma área em que as reivindicações são muitas. Por exemplo: a questão das creches. Ainda existem déficits?

Caio Cunha: Na época do governo Junji, entenderam que seria muito importante, principalmente para atender algumas escolas em tempo integral, que fossem colocadas algumas tendas para que as crianças fizessem aulas de recreação nestas tendas. Ao longo do tempo, com a expansão e necessidade de espaço para aula, elas viraram salas de aula. Desde o começo da nossa gestão, estamos modificando isso. É uma demanda de Taiaçupeba. A gente agora vai dar o autorizo para a obra da escola de Biritiba Ussu. É um distrito pequenininho aqui em Mogi, com certeza Mogilar, Vila Oliveira, Socorro não vão saber desta escola, mas ela vai gerar um impacto muito relevante para aquela população.

DS: Na Segurança Pública, como são os investimentos na GCM, câmeras de monitoramento e iluminação pública?

Caio Cunha: Vamos entregar o COI, que é um Centro de Operações Integradas. Não é só um prédio, tivemos o cuidado para visitar algumas cidades que fazem monitoramento. É nele que vão se tomar as decisões da Segurança e da Defesa Civil. Com isso, vamos inaugurar junto nossa muralha eletrônica e todas as saídas e entradas da cidade vão ser monitoradas.

DS: Fale um pouco da programação de aniversário. Como foi pensada para este ano?

Caio Cunha: Fizemos um mix de atrações de artistas de nível nacional, ainda privilegiando nossos artistas locais. A gente optou por fazer neste ano um modelo diferenciado de contratação. Vai durar quatro dias. Tentamos fazer uma grande variação de estilos. Obviamente a gente tem muitos outros artistas no Brasil. Ano passado privilegiamos outros e o critério desta vez foi dar chance para quem não se apresentou no ano passado.

DS: Gostaria de que o sr. falasse um pouco da ameaça da instalação do pedágio na Mogi-Dutra.

Caio Cunha: O projeto que ameaça a instalação do pedágio na Mogi-Dutra é um grande absurdo. Mogi custeará 17% da obra do litoral e receberá 0,5% de todo o investimento. Não faz sentido! Conseguimos derrubar a audiência pública e continuaremos lutando até o fim.

DS: Sobre eleições: Como espera essa disputa? Como candidato à reeleição, o sr. vê uma eleição concorrida?

Caio Cunha: Estou trabalhando muito e intensamente pela cidade. Não vou mudar meu ritmo ou mudar o percurso por conta do processo eleitoral. A eleição é consequência de um trabalho e será somente no ano que vem.

DS: O sr. é presidente do Condemat. Qual o balanço que faz do seu trabalho até agora?

Caio Cunha: O Condemat é um consórcio de muita representatividade. Temos trabalhado muito na articulação com o Governo do Estado e priorizado o interesse coletivo. Só nesse ano abrimos 2 residências terapêuticas e conseguimos recurso para o desassoreamento dos rios e córregos da nossa região. Além dos termos de cooperação com entidades como Crea e Sebrae.

DS: Para encerrar gostaria que deixasse uma mensagem para o mogiano neste aniversário da cidade. O que a população pode esperar do Caio Cunha até o final do ano que vem?

Caio Cunha: Desejo que todos os mogianos e mogianas possam viver e celebrar a nossa cidade, da maneira como queremos e merecemos. Com muita cultura, diversas atrações, com solidariedade, mas, acima de tudo, com um grande pacote de entregas e com investimentos que fazem Mogi das Cruzes avançar e retomar se protagonismo socioeconômico. Depois do período mais desafiador da história da humanidade, com a pandemia da Covid-19, conseguimos colocar a casa em ordem e voltar a este caminho de desenvolvimento. Com trabalho, planejamento e um novo modelo de gestão que tem olhar voltado a cuidar da nossa gente, das pessoas, estamos resolvendo problemas de décadas. E é com este empenho, esta dedicação e trabalho intenso que a nossa cidade e os mogianos poderão contar até o fim deste primeiro mandato. Estamos evoluindo, melhorando a vida das pessoas, mas também queremos deixar um legado. Um planejamento de médio e longo prazo, para que a nossa cidade continue neste caminho de crescimento, com foco em um futuro melhor para os nossos filhos, para os filhos desta terra, a gloriosa Mogi das Cruzes.