Recuperação viária do Jardim Piatã II é anunciada durante reunião do programa 'A Cidade é Aqui'

A conclusão dos trabalhos de recuperação asfáltica em vias do Jardim Piatã I e o início, no segundo semestre deste ano, de uma frente de asfaltamento em seis vias do Jardim Piatã II. Esses foram alguns dos anúncios que o prefeito Marcus Melo fez, na manhã do último sábado (13), durante reunião do projeto “A Cidade é Aqui”, no Jardim Piatã. A reunião, realizada na Escola Municipal Cleonice Feliciano, reuniu aproximadamente 200 pessoas.

Do pacote de recuperação no Piatã I, que está em andamento desde o ano passado, a novidade foi a inclusão da via Bom Jesus da Lapa, que até então não estava contemplada. O grande anúncio, contudo, foi o asfaltamento de seis vias do Jardim Piatã II, que vão somar 26.060 metros quadrados de área asfaltada. As ruas a serem beneficiadas são Carapicuíba (dois trechos), Barra Velha, Caraguatatuba, Estrada do Pium e Casa Branca.

“A Prefeitura está com diversas frentes de asfaltamento em toda a cidade e é importante que a gente dê sequência a esse trabalho, porque isso muda para melhor a vida das pessoas. Já estamos atendendo o Piatã I e muito em breve começaremos o Piatã II”, destacou o prefeito.

Na área da saúde, o prefeito anunciou que a unidade do programa Saúde da Família, que atende a região, passará a contar com mais um clínico-geral, ampliando e melhorando, assim, os atendimentos essenciais de saúde no bairro. O chefe do Executivo falou ainda sobre as obras de ampliação, já em andamento, da escola que serviu como sede para a reunião.

Outra novidade é a implantação, também na escola municipal, do programa Segundo Tempo, que vai oferecer iniciação esportiva no contraturno para no mínimo 100 crianças e jovens do bairro. O programa é uma parceria entre a Prefeitura e o governo federal e tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporto, de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens.

“Queria agradecer mais uma vez a atenção que a Prefeitura dedica ao nosso bairro. Já recebemos o asfalto aqui no Piatã I e isso melhorou muito a vida da comunidade. Agora saber que o Piatã II também vai ter asfalto é motivo de muita comemoração. E ainda vão melhorar nossa saúde, oferecer esporte para os nossos jovens. Só temos a agradecer”, destacou Maria de Lourdes Torres, presidente da Associação dos Amigos do Bairro Jardim Piatã I e II.

Dentro do pacote de recuperação viária, a Prefeitura já concluiu os trabalhos nas ruas Cândido Sales, Canudos, Belmonte, Água Doce, Itambé e Zacarias.

Já sobre a ampliação da unidade de educação, estão sendo construídas duas novas salas e sanitários para receber os 573 alunos matriculados na unidade. A obra está prevista para ser concluída em julho e conta com com investimento de R$ 387 mil.

Com relação à unidade do Programa Saúde da Família (PSF) do Jardim Piatã, são 1,2 mil famílias cadastradas, totalizando a cobertura para mais de 4,6 mil pessoas com consultas de clínica médica, procedimentos diversos de enfermagem e visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de Saúde. O PSF presta todo tipo de atendimento de saúde, valorizando ações de prevenção às doenças. O médico é capacitado para cuidar de crianças, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres.

O programa “A Cidade é Aqui” já teve edições no Rodeio, Jundiapeba, Taiaçupeba, Quatinga, Cezar de Souza, Sabaúna, Jardim Santa Tereza, Varinhas, Vila Cintra, Jardim Santos Dumont, Nova Jundiapeba e Vila Nova União.