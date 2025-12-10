Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Refis em Ferraz entra na reta final; 8.477 acordos são fechados

Prazo será encerrado e não deve ser prorrogado novamente, pois já teve o prazo estendido de outubro para dezembro

09 dezembro 2025 - 21h00Por de Ferraz
Refis em Ferraz entra na reta final; 8.477 acordos são fechadosRefis em Ferraz entra na reta final; 8.477 acordos são fechados - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

Na reta final para o fim do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2025, a Secretaria de Fazenda da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos contabilizou até agora 8.477 acordos realizados até o momento, 4.794 pagamentos à vista e 3.683 parcelamentos. 

O setor de Dívida Ativa do Paço Municipal receberá os contribuintes até esta sexta-feira (12). 

O prazo será encerrado e não deve ser prorrogado novamente, pois já teve o prazo estendido de outubro para dezembro. 

O Refis prevê parcelamentos escalonados para o contribuinte que está em débito com o município. 

O coordenador tributário da Secretaria de Fazenda, Thiago Rocha, orienta os contribuintes a procurarem o quanto antes a prefeitura. 

À vista, os descontos nos juros e multas chegam a 100%; em 12 vezes (80% de desconto); em até 24 parcelas (desconto de 60%) e em 36 vezes, o desconto é de 55%. 

As parcelas começam a partir de R$ 76,75 para as pessoas físicas e R$ 139,54 para pessoas jurídicas. 

Poderão ser incluídos no Refis os débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos em Dívida Ativa, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024. Não estão incluídos no Refis, os débitos relacionados à multa de trânsito. 

O contribuinte que recebeu uma carta da Secretaria de Fazenda discriminando seus débitos com o município pode comparecer no setor de Dívida Ativa, localizado no Paço Municipal, na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, no horário comercial das 8 às 17 horas. 

A recomendação é não deixar para o último dia. 

E vale lembrar que quem estiver em dia com a administração municipal poderá ter 5% de desconto na Lei do Bom Pagador em 2026 no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Deixe seu Comentário

Leia Também

Região tem 5 Cadeias Produtivas em edital do SP Produz e pode receber até R$ 3 mi em investimentos
Região

Região tem 5 Cadeias Produtivas em edital do SP Produz e pode receber até R$ 3 mi em investimentos

Dieguinho Santos assume MDB de Ferraz
Região

Dieguinho Santos assume MDB de Ferraz

Espetáculo de dança reúne centenas de pessoas em Ferraz
Região

Espetáculo de dança reúne centenas de pessoas em Ferraz

Compras de Natal devem beneficiar 1,8 milhão de pequenos negócios em SP 
Região

Compras de Natal devem beneficiar 1,8 milhão de pequenos negócios em SP 

Ferraz promove posse do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida
Região

Ferraz promove posse do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Suzano, Itaquá, Poá e Ferraz ficam sem água após falha em Estação da Sabesp
Falta de abastecimento

Suzano, Itaquá, Poá e Ferraz ficam sem água após falha em Estação da Sabesp