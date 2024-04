Reforma do Centro da Melhor Idade de Itaquá chega a 40% de conclusão

A Secretaria de Obras de Itaquaquecetuba divulgou, nesta semana, um detalhamento sobre o andamento da reforma do Centro de Convivência da Melhor Idade (CEMI). Iniciada em outubro do ano passado, a obra atingiu 40% de conclusão, evidenciando o ritmo acelerado dos trabalhos de melhoria na infraestrutura dos equipamentos da cidade.

Desde o início da intervenção, avaliada em R$ 4,1 milhões, o local já passou por algumas etapas, como a demolição de alvenarias, revestimentos e a construção do vestiário externo. No momento, os esforços estão concentrados na demolição do telhado, aplicação de revestimentos e construção da tão esperada piscina aquecida, estruturas fundamentais para a qualidade de vida dos mais de 600 idosos cadastrados na unidade.

Em sua fala, o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, enalteceu o trabalho da equipe. “Os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Obras são pensados cuidadosamente para cada público de cada equipamento. O CEMI exige um cuidado ainda maior por receber idosos que precisam de acessibilidade e acolhimento', disse.

Além da piscina coberta e aquecida, o espaço vai contar com um ambiente mais completo e adaptado às necessidades dos idosos, como vestiário modernizado, salas adicionais para atendimento, espaço para shows e atividades recreativas, mesas para jogos e um estacionamento ampliado.

"O CEMI promove uma série de atividades primordiais para a saúde dos idosos e permite o envelhecimento ativo e saudável. Estamos buscando a excelência que todos os idosos atendidos merecem", completou o prefeito Eduardo Boigues.