Reforma do Terminal Manoel Feio atinge 40% de conclusão

As obras de modernização do Terminal Urbano Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, alcançaram 40% de conclusão nesta semana. Com investimento de R$ 3,2 milhões, a reforma teve início em dezembro de 2023 e está em ritmo acelerado.

Até o momento, foi finalizada a demolição do telhado e do pavimento do espaço, além da reforma da administração e dos banheiros. A próxima etapa inclui a construção de guichês de atendimento, plataformas para embarque e desembarque, além de uma nova cobertura.

"É emocionante ver o progresso das obras do Terminal Manoel Feio. Essa revitalização vai melhorar tanto a infraestrutura como a qualidade de vida dos moradores e passageiros", disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

Além do terminal, a praça Juscelino Kubitschek, ao lado, também será revitalizada e vai receber pista de caminhada, espaço para eventos, novos bancos, urbanismo e iluminação de LED. A previsão é de que a obra seja finalizada em dezembro deste ano.

"Investimentos em infraestrutura são fundamentais para impulsionar o desenvolvimento econômico e a mobilidade da cidade. Estamos ansiosos para ver o resultado e o quanto isso vai mudar a vida da população", completou o prefeito Eduardo Boigues.