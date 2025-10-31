Região gera 7,3 mil vagas em 9 meses, com queda de 48% frente a 2024

O Alto Tietê fechou o período de janeiro a setembro com saldo positivo de 7.344 vagas de emprego geradas, conforme dados do Caged divulgados nesta quinta.

O saldo de empregos é resultado da diferença entre admissões e demissões, ou seja, a região tem contratado mais e demitido menos.

Porém, se comparar com o saldo de empregos gerado no mesmo período de 2024, a região vê queda de 48,7%.

Ano passado a região fechou o período com 14.328 de saldo, praticamente o dobro, uma diferença de 6.984 vagas.

Aumento

Apenas duas cidades tiveram aumento no saldo de empregos quando comparado ao mesmo período de 2024.

Arujá, que saltou 7%, passando de 821 para 880 empregos gerados entre janeiro e setembro. E Biritiba, que passou de saldo negativo ano passado (-26) para 34 vagas.

Queda

As outras oito cidades da região tiveram queda no saldo quando comparado os períodos. Vale ressaltar que não teve saldo negativo, mas o que foi gerado de emprego é menor se comparado com o ano passado.

A maior queda percentual foi Poá, com redução de 137%, passando de 1.212 para -456 neste ano. Em seguida aparece Santa Isabel, com queda de 91%, passando de 423 para 38.

Suzano aparece em terceiro, entre as com maior queda. A cidade viu cair o saldo em 57%, passando de 1.317 para 557.

Brasil

O Brasil criou 213 mil empregos formais em setembro, segundo dados do Novo Caged, Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foram mais de 2,29 milhões de admissões, contra quase 2,08 milhões de desligamentos em todo o país.



Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldo positivo em setembro. Destaque para o setor de serviços, com 106 mil postos de trabalho, aumento de meio ponto percentual. Em seguida, aparece a indústria, com 43 mil vagas, também com aumento de meio ponto percentual.

O comércio apresentou crescimento de 0,3%, saldo de 36 mil vagas; agropecuária, de 0,2%.