Região quer provar potencial turístico e mantém 65 hotéis

Com enorme potencial turístico em algumas cidades, o Alto Tietê possui ao menos 65 hotéis para os viajantes que desejarem explorar um pouco das belezas e das opções de lazer das dez cidades da região.

Um levantamento feito pelo DS junto às prefeituras da região aponta que várias cidades estão preparadas para acolher turistas em hospedagens que vão desde as mais modestas, como pequenas pousadas, até lindos hotéis-fazenda.

E não é para menos. O Alto Tietê é dotado de grandes belezas naturais e muito verde, parques aquáticos e vistas exuberantes, como a do Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes.

Outros importantes pontos turísticos da região são a nascente do Rio Tietê, em Salesópolis; o Viveiro Municipal, em Suzano; e as cachoeiras espalhadas pelo interior da Mata Atlântica no Alto Tietê, principalmente nas cidades de Santa Isabel e Biritiba Mirim.

Para tudo isso e muitas outras atrações, os turistas precisam de locais para ficar. Por isso, as cidades têm se preocupado com a ampliação da rede hoteleira da região. Mogi é a que tem mais hotéis e pousadas: 26. A cidade possui um dos principais resorts do Brasil e vários outros hotéis de diversas bandeiras, disponibilizando mais de 2.000 leitos, espalhados por vários pontos da cidade.

A Prefeitura informou que mantém atualizado o Observatório de Turismo que subsidia de informações econômicas acerca do turismo aos potenciais investidores e empresários das diversas categorias relacionadas à atividade turística.

A cidade de Itaquaquecetuba possui dez hotéis e informou que pretende incentivar a expansão da rede hoteleira por meio de leis de incentivos fiscais para o município, que está sendo avaliada, e através de eventos que serão realizados na cidade durante o ano.

Arujá e Santa Isabel possuem, cada uma, oito locais cadastrados na rede. Na primeira, a Prefeitura informou que está desenvolvendo o Plano Diretor de Turismo. Com ele, será possível analisar formas de incentivar e fomentar diversos setores turísticos da cidade. Já Santa Isabel aposta na promoção de eventos e no investimento em cursos de qualificação para a recepção ao turista como forma de expandir a rede hoteleira.

Em Suzano, há sete hotéis credenciados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. Cinco estão localizados na região central, um na Vila Amorim e outro no Parque Suzano. A cidade tem um Fundo Municipal do Turismo, mas que ainda irá dispor de mecanismos de destinação fiscal que beneficiam diretamente o setor, como forma de incentivar o turismo.

Falando nisso, Guararema é uma cidade que respira turismo. O município finalizou o inventário turístico, incluindo a rede hoteleira. São cinco hotéis cadastrados na cidade.

Poá conta com um hotel localizado na Rua 26 de Março. Segundo a Prefeitura, em breve, a cidade dará início à obra da quarta fase do Balneário Municipal, que prevê o funcionamento de SPA completo, restaurante e pavilhão de exposição, o que deve atrair mais visitantes.

Biritiba informou que tem hotéis, mas não disse quantos. A Prefeitura apoia o conselho de Turismo, além dos hotéis e pousadas. Também na área central da cidade, há pousadas e hotéis para o visitante que for a trabalho ou a lazer.

Ferraz informou que não tem hotéis. Já Salesópolis, não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.