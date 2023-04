Região recebe Desafio Internacional de Robótica neste fim de semana

Mogi das Cruzes receberá neste final de semana o Desafio de Robótica RSM Challenge, competição internacional que reunirá representantes de dois países e cerca de 750 competidores. As disputas serão realizadas entre sexta-feira (21/04) e domingo (23/04), no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira (Tuta), no Mogilar.

A competição tem o apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria de Turismo e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A robótica tem uma forte presença no município, com a realização de competições e o desenvolvimento do trabalho com as escolas municipais.

“Mogi das Cruzes foi a primeira cidade do Brasil a reconhecer a robótica como esporte e é uma honra receber uma competição internacional desta importância. Participantes de várias regiões do país e de outros países estarão na cidade, o que ajuda no intercâmbio de conhecimento e também traz reflexos positivos para os setores ligados ao turismo, como o hoteleiro, de alimentação e de serviços”, destaca o prefeito Caio Cunha.

No ano passado, o impacto foi de cerca de 10% de crescimento na utilização do setor turístico da cidade no mês em que o Desafio de Robótica foi realizado.