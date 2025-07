Região registra 259 estupros em 2025; média de 2 ocorrências por dia

O Alto Tietê registrou 259 estupros ao longo dos primeiros cinco meses de 2025. O número é parecido ao do mesmo período do ano passado, quando foram registrados 257 crimes deste tipo. É uma diferença de 0,7%.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Quatro cidades tiveram aumento no número de casos, cinco tiveram diminuição e Salesópolis manteve o número.

Aumento

A cidade que teve o maior aumento foi Santa Isabel, saindo de oito para 10 casos, um crescimento de 25%. Mogi aparece depois, com um crescimento de 19,7%, saltando de 86 para 103 estupros.

Guararema registrou um aumento de 11,1% nos estupros, saindo de nove para 10 casos, e Suzano teve um crescimento de 9,5%, saltando de 42 para 46.

Diminuição

A maior diminuição foi registrada em Poá, com 55%, saindo de 20 para nove estupros. Biritiba Mirim, com 44,4% de queda, aparece atrás. No ano passado, foram nove casos e, neste ano, foram cinco registros.

Ferraz teve uma diminuição de 25%, saindo de 20 para 15 estupros em cinco meses. Arujá registrou 14 casos no ano passado e 13 neste ano, uma queda de 7,1%. Itaquá fecha a lista, com uma redução de 2,1%, saindo de 46 para 45.

Igualdade

Salesópolis registrou o mesmo número de casos nos primeiros cinco meses de 2025 e 2024: três estupros.

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas sancionou, no fim de junho, a Lei nº 18.157/2025, que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro em São Paulo. A nova norma, publicada no Diário Oficial em 30 de junho, amplia o enfrentamento à violência sexual e contribui para a segurança pública por meio do monitoramento de pessoas com condenação transitada em julgada — que não cabe mais recursos — por esse tipo de crime.

A nova legislação, de iniciativa parlamentar, determina que pessoas com condenação definitiva por estupro passem a integrar um banco de dados sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. O cadastro deve conter informações como dados pessoais, foto, características físicas, identificação datiloscópica e material genético (DNA) dos condenados.

“Acolho a iniciativa em seus aspectos principais, por entender que representa uma importante contribuição para o enfrentamento e prevenção da violência e melhoria da segurança pública”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas em mensagem à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).