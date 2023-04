Região registra R$ 4,37 bi em investimentos na indústria

Os investimentos anunciados nas cidades do Alto Tietê chegam a R$ 4,37 bilhões na indústria e infraestrutura. No Estado de São Paulo, junto com os municípios da região, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) investiu R$ 26,2 bilhões.

A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de SP (Piesp), elaborada pela Fundação Seade, avaliou os investimentos anunciados pela imprensa no 2º semestre de 2022 que somam R$ 64,4 bilhões.

Em Mogi das Cruzes, máquinas e equipamentos receberam aporte financeiro da AGCO, - fabricante e distribuidora mundial de equipamentos agrícolas -, de R$ 170 milhões na expansão de montagem de tratores agrícolas pesados e instalação de centro logístico automatizado para armazenamento de peças.

O valor total de investimentos na indústria chegou a R$ 7,7 bilhões no Estado.

Na categoria do transporte terrestre, a MRS Logística aplicou um valor de R$ 4,2 bilhões para melhorias no trecho paulista da malha ferroviária Sudeste, cuja concessão foi renovada pelo governo federal por mais 30 anos, com o objetivo de aumentar a capacidade de transporte de cargas como contêineres, produtos agrícolas, siderúrgicos, cimento, bauxita, coque, carvão e minério de ferro.

Na categoria de água e esgoto, a Sabesp investiu R$ 26,2 bilhões nos sistemas de coleta e tratamento de esgoto (66%) e de abastecimento de água (34%) durante o período de 2023-2027.

No Estado, o setor de infraestrutura recebeu investimento de R$ 51 bilhões no total.

De acordo com a análise da Piesp, o valor estadual, no segundo semestre do ano passado, obteve a segunda alta consecutiva, com quase 80% do valor apurado destinado à infraestrutura.

Dos setores, o saneamento básico foi o destaque diante do investimento de mais de R$ 26 bilhões da Sabesp.

Já os investimentos em transportes foram alavancados por concessões governamentais a empresas privadas.

A pesquisa

A Piesp monitora os investimentos de empresas privadas e públicas no Estado de São Paulo, por meio da captação diária de anúncios publicados na imprensa. A equipe de coleta entra em contato com as empresas para confirmar os anúncios e obter informações como tipo, período, valor e local do investimento. As informações são divulgadas por tipo de investimento e setores de atividade econômica, organizados por municípios e regiões administrativas.