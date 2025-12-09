Região tem 5 Cadeias Produtivas em edital do SP Produz e pode receber até R$ 3 mi em investimentos

A área do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) conta com cinco Cadeias Produtivas Locais (CPLs) contempladas no chamamento público para fomento do Programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e pode receber até R$ 3 milhões em investimentos. O resultado oficial, divulgado nesta terça-feira (09/12), representa um importante passo para o fortalecimento econômico regional e evidencia o impacto do trabalho conjunto entre os municípios consorciados, instituições parceiras e o Sebrae-SP, incluindo os líderes do programa Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider) - desenvolvido pela entidade em parceria com o consórcio.

Entre as cadeias contempladas, a CPL Mel de Salesópolis, classificada no nível de maturidade “Em Desenvolvimento”, poderá receber até R$ 250 mil para ações de qualificação e fortalecimento do setor. No nível “Consolidada”, foi selecionada a CPL Flores e Plantas Ornamentais, de Arujá, apta a acessar até R$ 500 mil em recursos. Já as CPLs Leite AGROALT, de Mogi das Cruzes; Fungicultura, também de Mogi; e a Cadeia Produtiva do Eucalipto do Alto Tietê foram contempladas no nível “Madura”, podendo receber até R$ 750 mil cada. Vale destacar que a CPL do Eucalipto já havia conquistado recursos anteriormente, que foram destinado à aquisição de equipamentos, ampliando ainda mais a estrutura produtiva gerida pela Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê (CAMAT).

Neste ano, a região do Condemat+ teve 11 Cadeias Produtivas Locais reconhecidas pelo SP Produz: o Aglomerado Produtivo de Tecnologia da Informação (Mogi das Cruzes); as CPLs em Desenvolvimento de Metalurgia (Itaquá) e Mel (Salesópolis); as CPLs Consolidadas de Flores e Plantas Ornamentais (Arujá), Agroindústria (Biritiba Mirim), Turismo de Base Comunitária (Biritiba), Agricultura Familiar (Mogi), Cervejas Artesanais (Suzano) e Gastronomia (Suzano); e as CPLs Maduras de Fungicultura e de Leite (ambas de Mogi). Além dessas, em 2024, a área também registrou a aprovação das CPLs de Eucalipto do Alto Tietê e da ESG do Plástico, em Mairiporã.

De acordo com coordenador da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Condemat+, Jorge Salomão Chamma Neto, o reconhecimento das cadeias produtivas demonstra a força do território e evidencia o potencial econômico integrado. “Cada CPL contemplada representa novas oportunidades, fortalecendo segmentos estratégicos e impulsionando a geração de emprego e renda no Alto Tietê e região”.

SP Produz

O SP Produz é o Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais e tem como propósito estimular o desenvolvimento econômico regional por meio do apoio a arranjos produtivos organizados. As CPLs, por sua vez, são formadas por micro, pequenas e médias empresas de um mesmo setor que, com união e cooperação, buscam crescer juntas sob uma governança comum, colaborando entre si e com entidades públicas e privadas.