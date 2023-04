Região tem onze unidades de saúde vistoriadas por tribunal

Os municípios da região receberam uma fiscalização surpresa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) na última quinta-feira (30). Foram onze unidades de saúde vistoriadas. Todo o Estado recebeu a inspeção.

Entre Unidade de Saúde da Família (USF), Unidade Básica de Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família (ESF), seis municípios são fiscalizados.

No Alto Tietê, Suzano tem três unidades inspecionadas, na USF Jardim Europa, Maria Inês Pinto dos Santos e Vereador Marsal Lopes Rosa.

Em Mogi das Cruzes, duas receberam atenção do TCE, a USF Chácara Guanabara e a do Jardim Margarida.

A UBS Vila São Paulo localizada em Ferraz de Vasconcelos também foi examinada, assim como a UBS Mirante, em Arujá.

A vistoria no município de Itaquaquecetuba aconteceu nas unidades de ESF Jardim Josely, Jardim Nicea Louzada e Parque Piratininga. A ESF Vila Nova de Santa Isabel também foi vistoriada.

Os outros municípios, como Poá, Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis, não receberam inspeção.

No total, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscalizou 443 unidades de saúde localizadas em 237 municípios paulistas e envolveu 448 agentes da fiscalização.

O objetivo foi verificar as condições estruturais nas unidades, obras incompletas, faixa de cobertura populacional, instalações e equipamentos obrigatórios, falta ou desperdício de medicamentos, exames, métodos contraceptivos e vacinas.

A fiscalização também buscou identificar se há problemas de gestão, como dificuldade para agendamento ou encaminhamento de pacientes a serviços referenciados, ausência de dados da produção e não disponibilização de sistemas de informações obrigatórios.

Após validação dos dados coletados, o TCE vai gerar um relatório preliminar, com a compilação de dados e imagens das unidades.