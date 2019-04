Reunião debate medidas de emergência em situações de calamidades públicas

Poá participou nesta terça-feira (9) de uma reunião com cidades da Região Metropolitana de São Paulo, na sede da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, para tratar medidas referentes ao Serviço de Proteção, em situações de calamidades públicas e de emergências. O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, Edevaldo Gonçalves, foi quem representou o município poaense.

Durante o encontro, o gestor da pasta tratou debateu ideias, com a secretária de Estado, Célia Parnes.

Para Gonçalves, a reunião foi importante, tendo em vista que o atendimento às famílias atingidas faz parte da política de Assistência Social.

“Foi essencial a conversa com a secretária Célia Parnes, devido ao atual momento enfrentado pela população em decorrência das fortes chuvas, que acabou afetando vários municípios”, explicou.

Ele destacou ainda que a parceria com o governo do Estado é fundamental, bem como a articulação com outros segmentos, em especial a Defesa Civil, para garantir e minimizar os efeitos e danos causados à população, principalmente àquela atingida por situações, como, por exemplo, a de afetados pelas fortes chuvas, que vem caindo na região desde o último sábado.