Reunião técnica define fluxo de atendimento da futura Sala Rosa

A secretária da Mulher de Poá, Jeruza Reis, recebeu na última terça-feira (16) um grupo de advogadas voluntárias e a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano, Silmara Marcelino, para acertar detalhes quanto ao futuro atendimento da Sala Rosa, que será instalada na Delegacia de Poá.

“Eu e as advogadas voluntárias nos reunimos com a delegada Silmara para alinhavar o atendimento na Sala Rosa na Delegacia de Polícia de Poá. Foram repassadas as rotinas de recepção, os encaminhamentos, o acolhimento às vítimas de violência doméstica e a legislação vigente”, comentou Jeruza Reis.

Ainda de acordo com a secretária da Mulher, na oportunidade a delegada Silmara relatou casos e atendimentos peculiares para embasar ainda mais as advogadas voluntárias que atuarão na Sala Rosa. “A população feminina ganha com esse atendimento humanizado e preparado”.

Durante diversos eventos na Secretaria da Mulher, o delegado titular de Poá, Eliardo Amoroso Jordão, já sinalizou e se posicionou favoravelmente à Sala Rosa e vai implantar algumas medidas internas que irão auxiliar ainda mais o atendimento. “Esperamos que o mais breve possível a Sala Rosa esteja funcionando a pleno vapor”, completou Jeruza.

Além de Jeruza e da delegada Silmara, participaram da reunião as advogadas Sarah Jeniffer Sousa Ropero, Meriane Almeida

de Andrade, Samira Lopes Borges, Sandra Maria Aparecida dos Santos e Maria Margarida, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Suzano.