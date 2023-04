Rodoanel Leste registra 207 pedidos de apoio no feriado de Páscoa

Não houve nenhum acidente grave no trecho nesse feriado.

As informações são da Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Nos dois trechos administrados pela concessionária a rodovia recebeu um fluxo de 264.174 veículos e não teve nenhum registro de acidente grave ou vítima fatal.

No total houve 235 pedidos de assistência na via, sendo a maioria absoluta, 147 casos, referentes a pane mecânica. Já o apoio para casos de pane seca e pneu furado representaram 38 pedidos, sendo a pane elétrica a ocorrência menos frequente, com 17 chamadas.

No trecho Sul circularam 186.805 veículos durante todo feriado. Dos 543 acionamentos da equipe de apoio no trecho, 18 foram relacionados a acidentes, sem nenhuma vítima fatal.

Trechos

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra.

O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).

O Trecho Leste do Rodoanel, que passa pelas cidades de Suzano, Itaquá e Arujá, no Alto Tietê, recebeu 77.369 veículos, com 207 pedidos de apoio da concessionária, sendo 4 para casos de acidentes, no feriado de Páscoa que se iniciou na última sexta-feira.