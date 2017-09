Rodovia Ayrton Senna (SP-70) tem faixas interditadas neste domingo por conta de obras

A Rodovia Ayrton Senna (SP-70) terá faixas interditadas neste domingo (17) por causa de obras de melhorias e conservação. A manutenção na via segue até o próximo sábado (23). Segundo a Ecopistas – concessionária que administra o trecho-, os serviços atendem ao contrato de concessão e são acompanhados pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

As obras começaram no sábado (16). Os serviços de sinalização horizontal da Ayrton Senna interditaram alternadamente as faixas 01 e 03, do quilômetro 19 ao quilômetro 23, na região de Guarulhos, sentido a Capital, das 10 às 17 horas.

Já na continuação da via, a Rodovia Carvalho Pinto, a manutenção ocorre das 8 às 18 horas, havendo bloqueio alternado de todas as faixas, em pontos entre o quilômetro 61 e o quilômetro 97, na região de Guararema a São José dos Campos, para implantação de tachas refletivas.

Neste domingo, a rodovia terá interdição alternada de todas as faixas no sentido interior, do km 17 ao km 23, das 8 às 17 horas, para serviços de sinalização horizontal.

Próxima semana

As obras nas rodovias serão retomadas na segunda-feira (18) e seguem até o sábado (23). Durante os trabalhos, os funcionários da Ecopistas deverão implantar dispositivos de segurança. Além disso, nas atividades desenvolvidas, a concessionária deverá realizar a varrição da via.