Rodovia Mogi-Bertioga deve receber mais de 65 mil veículos até domingo

Cerca de 65 mil veículos devem passar pela Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) até domingo (5), de acordo com estimativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Nesta quarta-feira (1°), Dia do Trabalhador, 8.751 veículos passarão pela via, segundo o DER. O fluxo de veículos era tranquilo na manhã desta segunda-feira (29).

Com a proximidade do final de semana, a SP-098 deve receber mais veículos. Na quinta-feira (2), 9.622 motoristas devem trafegar pela via. Já na sexta-feira (3), 13.550 veículos, enquanto no sábado o número deve subir para 14.322., assim como no domingo (18.810).