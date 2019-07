Rodovias paulistas têm operação especial para feriado

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes, que dá acesso ao litoral paulista, espera a passagem de 190 a 320 mil veículos em direção às praias durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na próxima quarta-feira (9). A Operação Descida, na qual operam 7 pistas para descida e três para subida, foi implantada às 13h desta sexta-feira (5) e permanece em vigor até às 18h59.

Segundo informações da Ecovias, amanhã (6), a operação voltará a ser montada entre 9h e 17h59 e no domingo (7) a mesma operação deve entrar em vigor entre 09h e 12h59. Durante a 7x3, os veículos que seguirem em direção ao Litoral poderão utilizar as pistas sul e norte da via Anchieta e também a pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para subir, os usuários poderão seguir apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Para o retorno dos usuários à capital, a Operação Subida (2x8) está prevista para ser implantada já a partir das 19h de domingo (7), com permanência até às 21h59. A mesma operação deve ser montada outra vez na terça-feira (9), a partir das 18h e deve permanecer em vigor até às 20h59. Nesta operação, a subida será feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta. A descida será realizada somente pela pista sul da Anchieta.