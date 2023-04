Ronda Escolar de Mogi apreende suspeito de entrar em escola com canivete

Agentes da Ronda Escolar da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes apreenderam, na tarde desta quinta-feira (30), um adolescente suspeito de entrar em uma escola estadual portando um canivete.

A atuação da Guarda é resultado das ações de reforço e apoio às forças policiais do município que, a partir de hoje (30), também foram ampliadas com rondas durante a madrugada na região central.

Neste mês, mais 28 guardas foram apresentados e já estão atuando nas ruas, além do início do funcionamento de dez totens em pontos estratégicos, que permitem contato direto com a GCM e rápida resposta às ocorrências.

O secretário de Segurança, Toriel Sardinha, destaca que as medidas para melhorar a sensação de segurança em Mogi das Cruzes serão reforçadas. “Precisamos garantir que a sensação de segurança dos mogianos seja cada vez melhor, por isso trabalhamos no aumento do efetivo, na capacitação e valorização da Guarda, além de investir em tecnologia e equipamentos de monitoramento”.

Ainda sobre a apreensão do menor, o secretário de Segurança contou que se trata de um aluno da escola e que teve o canivete suprimido por outros colegas, que desconfiaram de seu comportamento. Depois disso, o canivete foi entregue à direção e o menor se evadiu do local.

O caso aconteceu ontem (quarta-feira, 29), na região do Conjunto Santo Ângelo.

Hoje, o adolescente foi localizado pela Ronda Escolar da Guarda Municipal, que fazia patrulhamento de rotina na região. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.