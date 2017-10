Rota da Luz na palma da mão: Secretaria de Turismo lança aplicativo para romeiros

Concebido para garantir o bem estar e segurança dos caminhantes, a Rota da Luz, criada em abril de 2016, é um caminho alternativo aos peregrinos, que antes realizavam suas jornadas até a cidade de Aparecida pelo acostamento da via Dutra. Às vésperas da comemoração dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, os romeiros poderão contar com o aplicativo Caminha São Paulo, lançado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para orientar os romeiros.

Disponível nos sistemas operacionais IOS e Android, o app Caminha São Paulo oferece o mapa da Rota da Luz para acompanhamento online por GPS, contém indicações de hospedagem e restaurantes das nove cidades cortadas pelo caminho, além de disponibilizar opções para elogios, reclamações e sugestões - tudo disponível pelo smartphone.

Ao se cadastrar para utilizar o aplicativo, o caminhante pode acumular pontos que são conquistados ao se alcançar os pórticos do programa. Ao conseguir 70% dos carimbos digitais de cada rota, o viajante recebe um certificado emitido pela Secretaria de Turismo. Ao atingir 1000 pontos acumulados, o app abre novas funcionalidades para o usuário, como a possibilidade de compartilhar fotos e depoimentos.

O aplicativo contempla ao todo quatro rotas implementadas pelo programa da Secretaria: as outras três são a Rota dos Bandeirantes, Passos dos Jesuítas e Rota Franciscana.

Rota da Luz

A Rota da Luz tem 201 quilômetros e vai de Mogi das Cruzes a Aparecida, passando pelas cidades de Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pindamonhangaba e Roseira. Ela foi criada como alternativa à Via Dutra, que tem tráfego muito intenso de veículos, o que implica em risco à segurança dos romeiros.

A Rota recebe monitoramento constante da sinalização, visando à manutenção para uma boa orientação do percurso. Há também o Serviço de Apoio ao Caminhante (SAC) para auxiliá-los em suas necessidades e dúvidas antes, durante ou após o trajeto. O serviço funciona das 8h às 18h, de segunda a domingo, pelo número 0300 777 0745.

Além dessa infraestrutura que caminha ao encontro da tecnologia, a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo realiza reuniões técnicas para sensibilizar e incentivar os municípios a abraçar o projeto da Rota da Luz, para que as cidades possam instruir o mercado local sobre a oportunidade que ela gera.

Mais informações www.caminhasaopaulo.com.br