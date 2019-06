Rua Fausta Duarte de Araújo, em Mogi, passa a ter mão única de circulação

Secretaria Municipal de Transportes alterou nesta terça-feira (4) a circulação de veículos na rua Fausta Duarte de Araújo, na região central. A via passou a ter mão única de direção no sentido da rua Rui Barbosa em direção avenida Maria Osório do Vale.

A região da via concentra um grande número de clínicas médicas e locais de prestação de serviços, o que faz com que a circulação de veículos seja intensa. Com a alteração, a rua Fausta Duarte de Araújo completa o sistema binário de trânsito com as ruas Coronel Santos Cardoso, Professora Leonor de Oliveira Melo e Antônio Meyer.

“A Secretaria de Transportes faz o acompanhamento dos pontos em que são registrados problemas para a fluidez ou para a segurança viária em toda a cidade. Neste caso, a implantação de mão única de direção na rua Fausta Duarte de Araújo deverá melhorar a circulação dos veículos e também oferecer mais segurança aos pedestres”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Agentes municipais de trânsito foram deslocados para o local para fazer a orientação aos motoristas, principalmente nos cruzamentos mais movimentados da via. A sinalização também foi revitalizada pela Secretaria Municipal de Transportes.

Outra mudança no trânsito aconteceu no distrito de Cezar de Souza. A rua Adolfo Lutz passou a ter mão única de direção, sentido bairro-centro, no trecho entre a rua Aureliano Ariza e a avenida Ricieri José Marcatto. Já a rua Aureliano Ariza passou a ter circulação apenas no sentido centro-bairro entre a avenida Ricieri José Marcatto e a rua Adolfo Lutz.

A medida busca oferecer mais fluidez e segurança para a região, que já havia recebido mudanças em outubro do ano passado.