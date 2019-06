Ruas Dolores Duran e Francisco Alves ganham nova sinalização

As ruas Dolores Duran e Francisco Alves, na Vila Jaú, já receberam novo calçamento, drenagem, recuperação de pavimento, novo revestimento asfáltico e foram totalmente sinalizadas. Os secretários de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Wilson Lopes, de Governo, Fernando Miranda, de Segurança, Carlos Setsuo e o vereador Francisco Paulo Garcez, o Garcez do Proerd, fizeram uma vistoria técnica nas obras de revitalização e conversaram com a população.



Segundo o secretário de Transportes, Wilson Lopes, quem circula pelas ruas Dolores Duran e Francisco Alves tem elogiado o trabalho feito nas vias e já percebe a nova sinalização de trânsito. A região tem uma grande circulação de pessoas e tráfego intenso de veículos e ganhou pintura de faixas de pedestres e de meio-fio em amarelo para reforçar a proibição de estacionar próximo a esquinas, entre outros. “O objetivo da Secretaria de Transportes é investir em um trânsito mais seguro para todos”, comentou.



Em visita recente a Vila Jaú, o prefeito Gian Lopes já havia garantido que o bairro tem as suas demandas atendidas neste governo. “Estamos deixando esse bairro bonito e moderno. Reforçando ainda que toda esta região também será contemplada com os serviços do Programa Poá + Iluminada, com a substituição de luminárias convencionais por LED”, explicou o prefeito Gian Lopes.



Segurança no trânsito

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito, como afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas, entre outros.



O principal objetivo deste trabalho é desenvolver a conscientização social sobre os cuidados básicos que motoristas e pedestres devem ter no trânsito. “É essencial ensinar atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito”, concluiu Wilson Lopes.