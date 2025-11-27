Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/11/2025
Região

Saldo de empregos no Alto Tietê atinge 6.797 vagas entre janeiro e outubro

Saldo é resultado da diferença entre admissões e demissões; saldo, porém, é 45% menor do que foi gerado em 2024

27 novembro 2025 - 18h17Por Fernando Barreto - da Região
Saldo de empregos no Alto Tietê atinge 6.797 vagas entre janeiro e outubro

O Alto Tietê registrou, entre janeiro e outubro deste ano, saldo de 6.797 vagas de emprego, segundo dados do Caged divulgados nesta quinta-feira. O saldo, apesar de positivo, é 45% menor do que foi registrado no mesmo período de 2024: 15.132.

O saldo de empregos é resultado da diferença entre admissões e demissões. 

Somente nos dados de outubro, a região fechou o mês com saldo de 991, valor maior do que o mesmo mês de 2024, quando fechou com 804.

Cidades

Das des cidades do Alto Tietê, somente Biritiba Mirim teve saldo maior neste ano comparado a 2024. As outras nove cidades registraram saldo positivo, mas menor do que foi ano passado.

Entre as cinco cidades principais da região, o saldo foi positivo em quatro, mas em todas foi menor comparado a 2024.

Ferraz fechou o período com saldo de 978 vagas, mas 28,6% menor do que em 2024. 

Em Itaquá o saldo foi de 2.476 vagas, mas redução de 19%. 

Em Mogi o saldo foi de 2.858, com redução de 53%.

E em Suzano o saldo foi de 658, com redução de 57,2% comparado a 2024.

Brasil

O Brasil fechou o mês de outubro com saldo positivo de 85.147 empregos com carteira assinada. O balanço é do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado nesta quinta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

O resultado de outubro decorreu de 2.271.460 admissões e de 2.186.313 desligamentos no período.

O saldo de empregos formais no mês passado foi menor que o registrado em setembro, que ficou em 213.002. Em outubro de 2024, o saldo de empregos formais foi de 131.603, segundo o Caged. 

No acumulado dos últimos 12 meses (novembro de 2024 a outubro de 2025) o saldo chega a 1.351.832, menor que o saldo observado no período de novembro de 2023 a outubro de 2024, quando foram gerados 1.796.543 postos de trabalho. 

Com o resultado o estoque de empregos, no país chega a 48.995.950 vínculos celetistas.





