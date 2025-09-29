Saldo de empregos no Alto Tietê entre janeiro e agosto é positivo, mas cai 54% comparado a 2024

O Alto Tietê registrou, entre janeiro e agosto deste ano, saldo de 5.843 vagas de emprego, segundo dados do Caged divulgados nesta segunda-feira.

O saldo é resultado da diferença entre contratações e demissões. Ou seja, o Alto Tietê empregou mais no período. Porém, o saldo caiu expressivamente (54%) quando comparado ao mesmo período de 2024, onde a região registrou 12.746.

Somente nos dados de agosto, os últimos divulgados, a região teve queda também. O saldo caiu de 1.652 para 968 vagas, uma diferença de 41,4%.

Veja os detalhes na tabela ao final da reportagem.

Aumento

Apenas duas cidades tiveram aumento no saldo de empregos: Arujá e Biritiba, que registraram crescimento de 31,9% e 144%, respectivamente.

Em Arujá o saldo saltou de 494 para 652. Enquanto em Biritiba o aumento foi mais expressivo, passando de nove para 22 de saldo.

Queda

As demais oito cidades da região tiveram queda no saldo. Vale ressaltar que nenhuma fechou no negativo, ou seja, mais demitiram do que contrataram. Mas que, no período analisado, o saldo foi menor quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

A maior queda percentual foi em Poá, que caiu 176%, passando de 1.066 para -816.

Em seguida estão Santa Isabel e Salesópolis, com queda de 108% e 61,6%, respectivamente. Em Santa Isabel passou de 328 para -29. E em Salesópolis caiu de 133 para 51.

Suzano

Suzano teve queda de 45,4%, passando de 1.361 em 2024 para 742 neste ano.